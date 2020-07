„Schone mich, Tod. Wenn die Welt mir schweigt, dann trage mich fort, Tod.“ Mit dieser Aussage des Malers Otto Dix beginnt ein außergewöhnlicher Konzertabend für die Gäste im Bürgersaal. In der originellen Besetzung Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Klavier präsentiert das „ensemble diX“ eine Collage aus Worten von Dix, seinen Zeitgenossen und Musik des 20. und 21. Jahrhunderts zu projizierten Fotos und Gemälden von Dix. In Facetten werden die Begegnungen des Malers mit dem Tod von den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, über groteske Exzesse in den wilden Zwanziger Jahren bis zu den von Krankheit gezeichneten letzten Lebensjahren aufgezeigt.

Otto Dix liebte das Leben und zog dennoch freiwillig in den Krieg. „Ich muss raus, Angst gibt es da nicht. Ich will die Phänomene erleben, alles selber sehen“, zitierte Sprecher Sebastian Kowski den Maler. Dix malt schonungslos, was er sieht. Sei es das Elend der Soldaten im Gemälde „Flandern„, die auf einem Schlachtfeld in einer verwüsteten Landschaft vor Erschöpfung im Schlamm versacken, oder die 20er Jahre im Großstadt-Triptychon, in denen Not und Vergnügungssucht aufeinander prallen. Unbeachtet von der sich amüsierenden Gesellschaft bitten verstümmelte Kriegsveteranen um ein Almosen.

Tongemälde erbarmungsloser Zeiten

Mit beeindruckender Virtuosität und meisterlich spieltechnischem Niveau zeichnete das „ensemble diX“ ein spannungsreiches Tongemälde von enormer Intensität. Zu Ehren des Malers in seiner Geburtsstadt Gera gegründet, hat sich das Ensemble die Präsentation von Kammermusik in ungewöhnlichen Formaten zur Aufgabe macht. In Singen, wo Otto Dix 1969 im Krankenhaus verstarb, gastierte das Ensemble auf Einladung der Stadt, des Fördervereins Museum Haus Dix und der Otto-Dix-Haus Stiftung.

Wie Wolfgang Kramer vom Vorstand des Fördervereins Museum Haus Dix eingangs sagte, solle die Stadt den Künstler mehr herausstellen. Im Singener Rathaus befindet sich das einzig erhaltene Wandbild „Krieg und Frieden“, das Trauzimmer hat ebenfalls Otto Dix ausgemalt – das Motiv: Die vier Jahreszeiten.