Vermutlich durch einen Funkenflug soll es zu einem Wohnungsbrand im Singener Stadtteil Überlingen am Ried gekommen sein, wie die polizei mitteilt. Der Funke könnte aus dem Kachelofen in eine daneben stehende Holzkiste geflogen sein, die sich dadurch entzündet haben soll. Die Wohnung in der Riedstraße wurde laut Polizei durch den Brand vorübergehend unbewohnbar gemacht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.

Die Bewohner seien zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause gewesen, bemerkten die starke Rauchentwicklung erst, als sie wieder zurückkamen, und hätten geistesgegenwärtig sofort die Feuerwehr verständigt. Die Wehren aus Überlingen, Bohlingen und Singen rückten mit 38 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an und löschten das Feuer in der Küche. Wahrscheinlich war der Funken beim Nachlegen einer Holzscheite unbemerkt aus dem Feuerraum gesprungen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.