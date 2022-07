Der Hilfsverein für seelische Gesundheit ist weiterhin auf der Suche nach Wohnungen für Menschen mit eines psychischen Erkrankung. Denn nach einer rechtlichen Auseinandersetzung ist klar: Zwei Wohnungen in einem Gebäude in der Singener Hauptstraße, die der Verein bislang nutzte, stehen definitiv nicht mehr auf Dauer zur Verfügung. Eine dieser Wohnungen ist sogar schon frei geworden.

Neuer Eigentümer will mehr Miete

Zur Erinnerung: Im November 2021 hatte eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Ludwigsburg das Gebäude gekauft. Es folgten höhere Mietforderungen, die der Verein nicht bezahlen konnte, wie der Vorsitzende Winfried Klimm damals berichtete. Kurz vor Weihnachten kam dann die Kündigung der Wohnungen zu Ende März 2022. Die kurze Frist war juristisch gesehen möglich, weil der Verein einen Gewerbemietvertrag mit dem vorigen Besitzer unterzeichnet hat und die Wohnungen an die betreuten Menschen untervermietete.

Eine normale Konstruktion für einen Verein, wie Klimm und sein Vorstandskollege Ralf Rosbach damals erklärten. Der Verein wehrte sich juristisch gegen die Kündigungen, aus Sorge um das Wohlergehen der betreuten Menschen.

Der Immobilienunternehmer, dessen Firma das Gebäude gekauft hat, äußert sich nicht zu den Vorgängen. Auf eine erneute Anfrage hin drohte er mit strafrechtlichen Konsequenzen, falls sein Name oder der seiner Firma in einer Berichterstattung erwähnt werden sollte. Bekannt ist indes, dass das Gebäude in der Singener Hauptstraße zwischenzeitlich als Ganzes zum Kauf angeboten wurde – zum Preis von etwa 2,8 Millionen Euro auf einem Online-Portal für Kleinanzeigen. Das ist ein deutlich höherer Betrag als der Kaufpreis, wie Winfried Klimm heute im Gespräch anmerkt.

Der Vorgang dürfte den Verdacht bestätigen, den der Verein von Anfang an hatte: Dem neuen Eigentümer gehe es nur um die Rendite. Die Anzeige datiert vom 19. April, das Gebäude ist darin zwischenzeitlich als „nicht mehr verfügbar“ gekennzeichnet.

Der Verein Der Hilfsverein für seelische Gesundheit wurde 1975 gegründet und ist im ganzen Landkreis aktiv. Zum Leitbild gehört, dass ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Menschen mit und ohne Behinderung möglich ist. Der Verein mietet und besitzt mehrere Wohnungen und Häuser, in denen Menschen mit psychischen Krankheiten leben und betreut werden. Laut dem Vorsitzenden Winfried Klimm hat der Verein 40 angestellte Mitarbeiter, 100 Menschen werden betreut.

Tagesförderung kann in Räumen bleiben

Wie genau die Eigentumsverhältnisse inzwischen aussehen, ist nicht öffentlich bekannt. Aber es würden immer wieder Interessenten durch das Haus geführt, sagen Klimm und Andreas Wendel.

Wendel leitet mit Katja Maric die Tagesförderung, die der Verein im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht hat. Dadurch sollen die betreuten Menschen mit psychischer Erkrankung eine Tagesstruktur bekommen und in ein Leben zurückfinden, in dem die Krankheit bewältigt ist.

Auch diese Räume seien inzwischen verkauft, sagt Wendel. Aber der bestehende und für zehn Jahr laufende Mietvertrag sei geblieben, ergänzt Klimm.

Suche auf einem angespannten Wohnungsmarkt

Nach einer rechtlichen Auseinandersetzung sei die kleinere der beiden umstrittenen Wohnungen inzwischen frei geworden, berichten Klimm und Geraldina Pillat, die als angestellte Leiterin die Aktivitäten des Vereins operativ führt. Eine Person, die dort gewohnt hat, sei in einer anderen Wohnung des Vereins untergekommen. Die andere habe selbst eine Wohnung gefunden, sagt Pillat. Ende Juli habe der Verein den Schlüssel übergeben, so Klimm.

Nun wird noch eine Lösung für die drei Bewohner der größeren Wohnung gesucht. Denn nach einem Vergleich, den Verein und Eigentümer über ihre Anwälte geschlossen haben, ist der Verein verpflichtet, diese Wohnung bis spätestens 5. Januar 2023 freizugeben. Für die Bewohner sei das, wie für jeden Mieter, belastend, sagt Klimm. Und Katja Maric ergänzt, dass manche der betreuten Personen ohnehin schon unter Angststörungen litten.

Viele Wohnungen sind für den Verein zu teuer

Die Suche spielt sich auf einem Wohnungsmarkt ab, der äußerst angespannt ist und auf dem die Preise steigen. So habe man immer wieder Wohnungen angeschaut, die aber entweder zu teuer oder zu klein gewesen seien, sagt Pillat. Einmal habe der Verein eine halb renovierte Wohnung für 900 Euro Warmmiete angeboten bekommen, ergänzt Winfried Klimm: „Das war die Wohnung nicht wert.“

Teilweise würden Angehörige von Klienten sie mit Immobilien unterstützen wollen, sagt Pillat. Doch auch in einem solchen Fall seien die notwendigen Umbauten oft zu teuer für den Verein. Und: Auch in Radolfzell sei eine Wohnung, die der Verein gemietet hat, verkauft worden und die drei Bewohner brauchen jetzt ein neues Quartier. Die Suche geht weiter.