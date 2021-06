von Sandra Bossenmaier

In der evangelischen Südstadtgemeinde ist ein ungewöhnliches, nicht auf Gewinn ausgerichtetes Wohnprojekt auf den Weg gebracht worden. Hier soll auf dem Areal neben der Markuskirche eine neue Wohngemeinde entstehen, die in den Alltag der künftigen 22 Bewohner hineinwirken wird. Die künftigen Mieter sollen dort gemeinsam ein christliches Leben teilen.

„Wir haben was Spannendes vor, da kann auch was schief gehen. Wenn man etwas wagt, begibt man sich auf neue Straßen“, lauteten die Begrüßungsworte von Matthias Hasenbrink bei der Vorstellung des neuartigen Wohnprojektes „Markus Wohngemeinde Singen“.

Pfarrer Dietmar Heydenreich und Stefanie Hasenbrink bauen symbolisch am Eingang zum Markussaal ein Haus. | Bild: Sandra Bossenmaier

Noch befindet sich das Areal im Besitz der Evangelischen Südstadtgemeinde Singen. Die Planungen sehen vor, dass der neu gegründete Verein Markus Wohngemeinde Singen den Markussaal kauft und das dazugehörige Gelände in Erbbau von der Kirchengemeinde pachtet.

Hintergrund ist, dass es in der Kirchengemeinde ausreichend Räumlichkeiten gibt und nicht alle davon sinnvoll genutzt werden. Deshalb hatte man schon länger über eine sinnvolle Verwendung des Markussaales nachgedacht.

Erstbezug könnte in vier bis fünf Jahren sein

Noch ist die Wohngemeinde eine Vision, die sich allerdings auf dem Weg zur Umsetzung befindet. Sieben an dem Projekt interessierte Menschen gründeten den Verein Markus Wohngemeinde Singen. Als gleichberechtigte Vorstandsmitglieder wurden für die Dauer von drei Jahren Dorothea von Mitzlaff sowie Stefanie und Matthias Hasenbrink gewählt.

Man möchte sich mit den nächsten Schritten Zeit lassen und gut überlegt planen: Bis zum Einzug der ersten Bewohner könnte es aus heutiger Sicht vier bis fünf Jahre dauern, sagt Pfarrer Dietmar Heydenreich.

Das Konzept des gemeinsamen Lebens in der Wohngemeinde soll sich an vier Grundpfeilern des klösterlichen Lebens orientieren: Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam und Gebet. Wobei diese Werte in einem übertragenen Sinn gelebt werden sollen.

Kloster-Prinzipien werden nicht wortwörtlich, sondern in einem übertragenen Sinn verstanden

So steht Armut für ein einfaches und nachhaltiges Wohnen. Erste Entwürfe sehen beispielsweise neben Gemeinschaftsräumen persönliche Rückzugsräume mit 30 Quadratmetern pro Person vor. „Wir wollen weg vom Quadratmeterluxus und zurück auf ein gesundes Maß“, erklärt Stefanie Hasenbrink. Man wolle in diesem Zusammenhang mit den Ressourcen und der Umwelt bewusst umgehen.

Ehelosigkeit wird laut Satzung des neu gegründeten Vereines mit den Werten Achtsamkeit und Respekt übersetzt. Man solle die verschiedenen Lebensweisen und Beziehungsformen achten, sorgfältig und achtsam mit sich, miteinander und den eigenen Beziehungen umgehen.

Singen Ein Kulturtag statt des Singener Stadtfests Das könnte Sie auch interessieren

Gehorsam steht für Verantwortung und Engagement. Hier soll auch Verantwortung für die Menschen im Stadtteil übernommen werden. „Wir hören auf die Menschen im Stadtteil, auf unser Herz und Gott“, steht es in der Satzung geschrieben. Und zuletzt steht das Gebet für ein gemeinsames geistliches Leben. Konkret kann das eine tägliche gemeinsame geistliche Zeit sein.

Für alle Generationen offen

„Es soll nicht nur ein fröhliches Miteinander sein, sondern direkt neben Kirche und Kirchturm ein Leben mit Gott und Jesus in der Mitte sein“, so Pfarrer Heydenreich. Offen sei man für alle Menschen verschiedener Generationen. Voraussetzung sei, das Leben in der christlichen Gemeinschaft und in Einfachheit zu teilen.

„Für mich ist es schön, mit Menschen verbunden zu sein, mit anderen zusammenzuwohnen, die ähnlich ticken“, erklärt Matthias Hasenbrink. Seine Frau Stefanie und er haben bereits länger den Traum eines solchen Wohnprojektes und können sich ein Leben darin sehr gut vorstellen. Ebenso die weiteren Gründungsmitglieder des neuen Vereins Dietmar Heydenreich, Dorothea von Mitzlaff, Franz und Ute Schürmann sowie Sabine Wagner.