Gegen Kopfschmerzen und Ohrensausen hilft auch bei Kuscheltieren kein Pflaster. Erst recht nicht, wenn sich der Bär oder der Affe ein Bein gebrochen hat. In solchen Fällen ist ärztlicher Rat vonnöten. Wie häufig so etwas vorkommt, war im Teddy-Krankenhaus in zwei Zelten auf dem Klinikgelände zu erleben.

200 „Patienten“ in drei Tagen

An drei Tagen ließen gut 200 Kinder aus Kindergärten in Singen und der umliegenden Region ihre erkrankten Plüschtiere verarzten. Ziel ist es, auf spielerische Weise den Kindern die Angst vor dem Krankenhaus und einem möglichen Aufenthalt zu nehmen.

Aktion gegen Angst vor dem Klinikaufenthalt

„Die Kinder erleben das Geschehen aus der Elternrolle heraus und erklären den Ärzten, was ihren Kleinen so fehlt“, erläuterte Professor Andreas Trotter, Chefarzt der Kinderklinik. Durch die Begleitung der Kuscheltiere durch alle Stationen würden sie den Krankenhausbetrieb angstfrei kennenlernen.

Die anfängliche Scheu mancher Kinder legte sich schnell, die „Teddy-Doktoren“ nahmen sich für jeden Stoffpatienten viel Zeit. Mit viel Einfühlungsvermögen hörten die Medizinstudenten und Medizinstudentinnen, die in der Kinderklinik ein praktisches Jahr absolvieren, den Erklärungen zu. Mit Fragen wie: „Wo genau tut es denn weh?“ und „Wie ist das denn passiert?“, tauten auch die zaghaften unter den Kindern auf. Viele Kuscheltiere hatten etwas verschluckt und Bauchschmerzen, sich einen Arm oder ein Bein gebrochen. Auf den Scanner gelegt brachte das „Röntgenbild“ Aufschluss. Für manch einen Patienten reichte eine Schiene nicht aus, ein ganz komplizierter Bruch wurde im Beisein der Kinder im OP auch „operiert.“

Sie durften beim Verarzten mithelfen, erfuhren vom Physiotherapeuten Ratschläge für die weitere Behandlung und bekamen auch ein Rezept, das in Form und Süßigkeiten in der Apotheke gleich eingelöst werden konnte. Unterstützt vom DRK, der Thüga Energie, dem Krankenhaus-Förderverein, der Sparkasse Hegau-Bodensee und dem Outlet Babyblume konnte das Teddy-Krankenhaus zum fünften Mal seine Zelttüren öffnen.

Nach Behandlung ihrer Kuscheltiere im Teddy-Krankenhaus halfen die Kinder mit, einen Patienten für den Transport im Rettungswagen des DRK anzuschnallen. Von links: Helena Döppner, Nadaw Albilia (liegend) und Erzieherin Rosaria Fehrle. | Bild: Christel Rossner

