Wenn es nach Tschagguns-Latschau in Vorarlberg auf den Gauahof geht, ist das für uns fast schon so, wie nach Hause kommen. Seit 1999 haben wir bereits zum zehnten Mal eine Ferienwohnung bei unseren Gastgebern gebucht, ganz nach dem Motto „da weiß man, was man hat!“

Auch im zweiten Corona-Sommer spüren Romy und Florian Pichler keinen Einbruch der Buchungen. „Wir haben alle Wohnungen belegt, seit wir im Juni wieder öffnen durften“, sagt Florian Pichler.

Wandern und Theaterspiel gleichzeitig

Nach drei Regentagen genossen wir am Schluss des einwöchigen Urlaubs drei perfekte Tage zum Wandern, mit einem krönenden Abschluss der besonderen Art. Denn in Gargellen war eine Theaterwanderung geboten. Das Teatro Caprile zeigt sein Stück „Auf der Flucht“ bereits in der neunten Saison.

Zur Theaterwanderung Die Theaterwanderung dauert rund 5,5 Stunden, davon sind etwa 2,5 Stunden reine Gehzeit. Zu bewältigen sind rund 500 Höhenmeter. Falls die längere Tour zum Sarotlapass im Jahr 2022 angeboten wird, kämen noch weitere 500 Höhenmeter hinzu. Das Konzept ist von Katharina Grabher, die Choreographie von Maria King. Regie und Textzusammenstellung von Andreas Kosek. Begleitung durch Friedrich und Stefanie Juen. Die Theaterwanderung gewann den Vorarlberger Tourismus Innovationspreis 2016.

Roland Etlinger, Katharina Grabher, Maria King, Andreas Kosek und Mark Német nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Geschichte basiert auf Zeitzeugenberichten, historischen Dokumenten sowie literarischen Texten von Franz Werfel und Jura Soyfer.

Sie mussten damals, vor rund 80 Jahren, nach dem gewaltsamen „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland flüchten. „Der Wanderweg ist nicht zufällig gewählt. Es ist einer jener Orte, an dem sich genau solche schicksalhafte Szenen abgespielt haben“, sagt Katharina Grabher.

Was ist stärker? Der Überlebenswille oder die Erschöpfung? Die beiden Frauen entschließen sich dann doch zur Fortsetzung der Flucht. Im Bild (von links) Katharina Grabher und Maria King vom Teatro Caprile. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Die Zuschauer treffen sich zunächst bei der Kirche in Gargellen und im benachbarten Hotel Madrisa spielt die erste Szene. Dann geht es steil hinauf am Wasserfall zur Ronggalpe. Es geht rund 500 Höhenmeter rauf und dann wieder runter. Unterbrochen wird die Wanderung von insgesamt 12 Szenen in schönster Natur.

Bereits bei der zweiten Szene sind die Zuschauer im Sog der Geschichte. In der Mistgrube neben der Ronggalpe spielt Maria King, wie es sich anfühlt, plötzlich als Untermensch behandelt zu werden. Schon diese Szene geht unter die Haut. Katharina Grabher, die das „Teatro Caprile“ 1993 gegründet hat, liest dazu Passagen aus dem Romanfragment „Cella oder die Überwinder“ von Franz Werfel.

Maria King zeigt im Rahmen des Theaterstücks in der Mistgrube bei der Ronggalpe, wie es sich anfühlt, plötzlich als Untermensch behandelt zu werden. Bilder: Susanne Gehrmann-Röhm

Beim weiteren Aufstieg zur unteren Röbialpe spricht der jüdische Lyriker Theodor Kramer (gespielt von Andreas Kosek) über seine Situation und fragt sich, ob Auswandern eine Lösung wäre. An der unteren Röbialpe führen zwei alte Einheimische (Katharina Grabher und Roland Etlinger) ein kontroverses Gespräch über die Zeit des Nationalsozialismus.

Sie möchte, dass auch die Jugend die Ereignisse der Nazizeit nicht vergessen soll. Dies geht allerdings nur durch Zeitzeugen, die noch davon berichten können. Einer, der sich mit der Thematik schon immer beschäftigt, ist Friedrich Juen, dessen Großonkel Meinrad Juen damals als Fluchthelfer Verfolgten beigestanden hat.

Friedrich Juen erzählt bei der Theaterwanderung viel zum Stück „Auf der Flucht“.

Er führt die Theaterwanderer zu den einzelnen Spielorten und liefert viele wertvolle Zusatzinformationen, teilweise auch durch das Lesen von Passagen alter Zeitungsartikel.

„Im Hotel Madrisa haben einige Fluchtgeschichten begonnen“, sagt Juen. Er habe auch noch Kontakt zu Inge Ginsberg gehabt. Die Jüdische Journalistin und Sängerin, die am 21. Juli im Alter von 99 Jahren starb, war 1942 bei Gargellen in die Schweiz geflüchtet und lebte dann in Zürich.

Frauen gelingt die Flucht

Inge Ginsberg habe bei einem Besuch im Montafon das Grab von Meinrad Juen besucht und gesagt, dass sie ohne seine Hilfe damals nicht überlebt hätte, erzählt Friedrich Juen. Am höchsten Punkt der Theaterwanderung gelingt den Frauen, die sich zunächst auf der oberen Röbialpe versteckt hatten, doch noch die Flucht.

„Das war die anstrengendste Wanderung, die ich je gemacht habe“, so ein Kommentar eines Teilnehmers im Gästebuch. Und damit war wohl nicht die Überwindung der 500 Höhenmeter rauf und wieder runter gemeint.

Weitere Theaterinszenierungen in Planung

Im nächsten Jahr möchten die Schauspieler ihr Stück wieder zur Aufführung bringen. Geplant ist dann auch eine längere Route bis zum Sarotlapass an der Schweizer Grenze. Wegen der Corona-Pandemie konnte dieser Plan in diesem Jahr noch nicht umgesetzt werden.

Zu den Klassikern unter den Wanderungen im Montafon gehört für uns allerdings noch die Wanderung auf dem Latschätzer Weg, der von der Bergstation der Golmerbahn zunächst zur Lindauer Hütte und dann wieder hinab ins Tal nach Latschau führt.

Wunderbare Ausblicke aufs Rätikon sind bei schönem Wetter garantiert. Außerdem am Wegesrand zu entdecken: die sogenannte Gauertaler AlpKultour, die über diese Kulturlandschaft informiert. An 13 Stationen sind Skulpturen des Künstlers Roland Haas zu sehen.