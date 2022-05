Die Marktbeschicker des Singener Wochenmarktes sind in den kommenden Monaten auch am Dienstag wieder auf dem Herz-Jesu-Platz vertreten. „Die regionale Palette wächst“, sagt Thomas Hägele, der an seinem Stand ein volles Sortiment von Brot und Backwaren über Gemüse bis zu Kartoffeln anbietet. Auch wenn an den Dienstagen weniger Stände auf dem Markt seien, würde man alles bekommen. Zudem kämen viele gern am Dienstag, weil da weniger Kunden unterwegs wären.

Das derzeitige Frischeangebot aus heimischer Produktion reicht von Radieschen und Rhabarber, über Spargel und Lauchzwiebeln bis hin zu Erdbeeren. Für Tomek Jaskiewicz am Stand von Obstbau Hangarter heißt das jetzt auch am Dienstag früh aufstehen: „Einen Teil der Erdbeeren haben wir erst vor Marktbeginn gepflückt“, weiß er, dass Frische gefragt ist. Auch wenn der erste Dienstag-Markt keinen Ansturm erlebte, haben einige Kunden schon darauf gewartet. „Das ist wunderbar, da muss ich am Samstag nicht für die ganze Woche einkaufen“, bestätigt Helga Nowak, dass man auch am Dienstag alles bekomme, was man brauche.

Der Singener Wochenmarkt lockt Kunden auch aus der Umgebung, Heinz Pfister aus Schaffhausen kommt in der Regel aber am Samstag. „Wir sind gerade in Singen und nehmen das gerne mit“, schätzt er die Frische der Waren der lokalen Anbieter und die Marktatmosphäre schon seit Jahren. An den Samstagen ist auch Christel Höpfner fast immer auf dem Markt, aber sie freut sich, dass ein Einkauf auch dienstags wieder möglich ist. Und das hat für sie mehrere Gründe: „Erdbeeren schmecken ganz frisch am besten, am Dienstag kann ich noch das holen, woran ich am Samstag nicht gedacht habe, und es geht am Dienstag auch ruhiger zu und alles ist übersichtlicher“, erklärt Christel Höpfner. Vor 20 und mehr Jahren habe es auch am Dienstag mehr Stände gegeben, erinnert sich Thomas Hägele. Aber aus Altersgründen werde der Transport und der Auf- und Abbau an zwei Tagen in der Woche einigen Marktbeschickern zu viel.