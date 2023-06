Austausch, Beteiligung und Kennenlernen – unter diesem Motto steht das Café International, das im und vor dem Tafel-Restaurant am Samstag, 24. Juni, zum ersten Mal stattfindet. Von 11 bis 14 Uhr ist die ganze Bevölkerung eingeladen. Zukünftig soll die Veranstaltung immer am zweiten und vierten Samstag im Monat stattfinden.

Im Februar haben die Organisatoren das Projekt in der Singener Sozialrunde, einem Zusammenschluss aller freien Träger, vorgestellt und es wurde Unterstützung signalisiert, erläutert Udo Engelhardt, der als Vorsitzender der Singener Tafel dabei ist. Für das Café International haben die Organisatoren eigens ein Banner machen lassen, das immer dann vor dem Eingang des Tafel-Restaurants hängt, wenn es stattfindet.

In einer Zeit steigender Migration startet das Café nun für alle Bürger, die sich austauschen möchten. Mit im Boot ist auch die Stabsstelle Integration, der Verein Insi (Integration in Singen), das Netzwerk „Wir in Singen“, das Netzwerk der Tafel sowie die Gastmahl-Gruppe. „Wir werden von Seiten der Stabsstelle Integration an die Migrantenorganisationen herantreten, sich aktiv einzubringen“, sagt Linda Kelmendi von der Stadtverwaltung. Oft stelle sie fest, dass die Migranten zwar einen Deutschkurs machen, danach aber wenig Gelegenheit haben, Deutsch zu sprechen. Beim Café International ist dies ausdrücklich möglich. „Wir wünschen uns, dass sich alle Partner des Projekts aktiv einbringen“, sagt Udo Engelhardt. „Das Angebot ist für alle Bürgerinnen und Bürger gedacht“, unterstreicht Wolfgang Heintschel, Geschäftsführer des Caritas-Verbands.

Als gute Seele wird Evgeniya Gette das Café International leiten. Unterstützt wird sie von Jana Rauppach und Irem Jablonski. Im Tafel-Restaurant besteht die Möglichkeit, dass kleine Speisen wie Kuchen oder Suppen zubereitet werden. Essen und Trinken wird es auf Spendenbasis geben.

„Die Hauptpersonen sind die Besucher selbst“, so Udo Engelhardt. Sie können sich dann zukünftig auch mit eigenen Programmpunkten einbringen. Beim ersten Café am Samstag gibt es neben Grußworten, unter anderem von Bürgermeisterin Ute Seifried, auch Auftritte einer Trommelgruppe aus Togo sowie des Sufi-Zentrums Rabbaniyya. Das Café findet in den Räumen des Tafel-Restaurants und auf dem Heinrich-Weber-Platz statt.

Den Platz wird die Tafel bald ein wenig mit Grün aufpeppen. „Wir werden Blumenkübel und Sonnenschirme aufstellen“, kündigte Engelhardt an. Auch laufe für das Café ein Antrag auf Fördergelder beim Projekt „Demokratie Leben“, um Unkosten decken zu können. Das Café International soll auch in den Sommerferien stattfinden. Ehrenamtliche Mithilfe und auch Kuchenspenden sind willkommen. Kontakt: 07731 183310 oder 0173 3262948 oder E-Mail: info@tafel-singen.de.