Singen vor 25 Minuten

Wo lief es und wo nicht? Auf einer besonderen Stadttour mit dem Amtsinhaber Bernd Häusler

Seit 2013 steht der 55-Jährige an der Spitze der Stadtverwaltung. Wenn es nach dem amtierenden OB geht, sollen mindestens weitere acht Jahre folgen. Gemeinsam mit dem SÜDKURIER stellt er Ihnen Vorhaben vor, die die Stadt in den zurückliegenden acht Jahren vorangebracht haben, Baustellen, bei denen noch nicht alles so läuft, wie gewünscht, und Zukunftsvorhaben, die die Stadt in den kommenden Jahren voranbringen sollen.