Hegau vor 3 Stunden

Wo kann man eigentlich WM schauen im Hegau? Viele Gastronomen sind hin- und hergerissen

Noch kommt nicht so richtig Stimmung auf, dabei ist am 20. November schon Anpfiff bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das kann man sich an einigen Orten im Hegau gemeinsam ansehen.