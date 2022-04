von Jacqueline Weiß und Matthias Güntert

Die Windböen am späten Freitagnachmittag waren für einen Lastwagen zu viel: Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde ein Lastwagen bei der Auffahrt von der Bundesstraße 33 auf die Bundesstraße 34 in der Nähe von Steißlingen vom Wind erfasst und kippte auf die linke Seite. Dabei traten rund 300 Liter Diesel aus. Feuerwehrkommandant Mario Dutzi erklärte, dass die Aufräumarbeiten mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden. Der Lastwagenfahrer selbst blieb bei dem Unfall laut Polizei unverletzt. Die Straße ist aktuell für den Verkehr gesperrt. Derzeit gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Sperrung aufgrund der aufwändigen Aufräum- und Bergearbeiten länger Bestand haben wird. Bei Dem Lastwagen handelte es sich laut Polizeiangaben um ein 18 Tonnen schweres Fahrzeug. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.