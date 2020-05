von SK

In diesem Fall wurde der Polizei der Job sehr wirklich sehr leicht gemacht. Die Beamten fuhren nächtens ihre Streife durch Singen und da fiel ihnen ein Licht auf. Es kam aus einer Shisha-Bar und die Polizisten wollten genauer wissen, was es damit auf sich hat. Sie entdeckten sieben Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 33 Jahren beim fröhlich-munteren Stelldichein, die jetzt wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung allesamt angezeigt werden.

Wie die Polizei ausführt, fuhr die Streife in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr an einer Shisha-Bar in der Laubwaldstraße in Singen vorbei, in der Licht brannte. Die Beamten trafen sechs Gäste sowie den Betreiber der Bar an, die bei Snacks und Getränken an einem Tisch Shisha-Pfeifen rauchten. Gegen den Betreiber des Lokals wird eine gesonderte Anzeige erstattet, die eine wesentlich höhere Geldstrafe nach sich ziehen dürfte als bei den sechs Gästen.