Das Modegeschäft Heikorn in Singens City hat, wie bereits berichtet, seine Verkaufsfläche verkleinert. Statt auf den früheren 5000 Quadratmetern präsentiert sich der neue Heikorn nun auf 3000 Quadratmetern. Dennoch, so betonen die beiden Geschäftsführer, Thomas und Bettina Kornmayer, ist Heikorn weiterhin, wie gewohnt, ein Bekleidungsgeschäft für die gesamte Familie. Das breite Sortiment bietet Mode für Damen und Herren, außerdem für Kinder und Jugendliche. Im Erd- sowie im Untergeschoss finden modeinteressierte Mädchen und Frauen alles, was das Herz begehrt. Bunte Kleider in herrlichen Farben, die so richtig schön zum Frühjahr passen erfreuen das Auge und machen Lust auf einen Einkauf. Die passenden Taschen, die den Look abrunden, dürfen natürlich nicht fehlen. Selbstverständlich stehen unter anderem auch Jeans, Jacken, Blusen und T-Shirts zur Auswahl. Neben den unifarbenen Damenjeans beeindrucken besondere Modelle mit Mustern in zarten bis kräftigen Farben. Im Untergeschoss bietet das Modehaus Heikorn seiner Kundschaft nun das gesamte Sortiment an, welches vor der Umgestaltung in den Räumlichkeiten der alten Sparkasse zu finden war. Die Schaufensterpuppen auf der Treppe und im Untergeschoss fallen auf, denn ihre Häupter sind mit prächtigen Blumenkränzen geschmückt, die alle eigenhändig vom Verkaufspersonal in kunstvoller Arbeit angefertigt wurden, wie Thomas Kornmayer stolz berichtet. Im ersten Stock gibt es für Jungen und Männer eine große Auswahl an flotter Herrenmode, wo sich für jeden Anlass das passende Outfit finden lässt. Auch 61 Jahre nach der Gründung des Modehauses steht Heikorn noch immer für ausgefallene Mode und exzellente Kundenberatung. Das Sortiment ist über die Jahre gewachsen und bietet inzwischen weit mehr als nur Mode. In den Regalen kann man exklusive, kulinarische Köstlichkeiten entdecken. Diverse, exquisite Senfsorten, die unter anderem nach Trüffel oder Apfel schmecken, veredeln jedes Grillgut. Darüber hinaus sind noch weitere nützliche Artikel für die nächste Grillparty erhältlich, wie beispielsweise Grillzangen. Und auch an Flüssigem fehlt es nicht. Cocktails und andere interessante alkoholische Getränke runden das Sortiment ab. Wer aber eher auf süßes steht, wird ebenfalls fündig. Ein ganzes Regal mit bunten Gummibärchen dürfte das Herz aller Naschkatzen höher schlagen lassen. Bei dieser enormen Auswahl könnte die Wahl ganz schnell zur Qual werden. Auf jeden Fall wird der nächste Einkauf eine Erlebnistour.