Die Unterstützung der Kultur sei derzeit enorm wichtig, sagt die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger: „Die Politik lässt die Kunst nicht im Stich“, betont die Sprecherin für Frauen, Kinder und Familie in der Grünen-Fraktion. Ein Förderprogramm der Landesregierung sei deshalb ein wichtiges Zeichen in schwierigen Zeiten, das auch in Singen ankomme. Unterstützt wird auch ein Projekt des Färbe-Theaters, das mit Cornelia Hentschel eine neue Leitung gefunden hat. Singens Gemeinderat hatte kürzlich entschieden, ihr als Inhaberin und Geschäftsführerin der Färbe-Theater-GmbH einen Mietvertrag bis 2027 zu geben. Die Stadt hat das Theater gepachtet und vermietet den Spielort an das Theaterensemble. Die positive Grundstimmung wird nun durch den Neustart gesteigert. Das wird auch von Hentschel so wahrgenommen. Die Testpflicht hätte noch zu keinen Beschwerden geführt. Die Resonanz sei überwältigend positiv. So meint sie: „Alle sind einfach froh, wieder bei uns zu sein“.

Auch Färbe-Schauspieler Daniel Leers lacht nach der Vorstellung: „Ich habe festgestellt, dass acht Monate eine ganz schön lange Zeit sind“, sagt er. Zur Premiere des aktuellen Stücks „As time goes by“ sei er doch aufgeregter gewesen, als es von Auftritten vor Beginn der Pandemie kannte. „Endlich wieder vor einem richtigen Publikum zu stehen, ist dann aber ein guter Lohn“ ergänzt er.

„Nach acht Monaten Pause war ich zur Premiere doch aufgeregter als gedacht.“Daniel Leers, Schauspieler | Bild: Saskia Biehler

Nachdem das Jahr 2020 ohnehin schon holprig für alle Kulturschaffenden angelaufen war, sollte es mit dem erneuten Lockdown im November nicht leichter werden. Erneut musste die Färbe-Truppe ihre Pläne auf Eis legen. Umso größer war die Erleichterung, als nach gefühlten Ewigkeiten endlich die frohe Botschaft kam: Es kann wieder gespielt werden. „Wir hatten bereits ein paar Wochen zuvor angefangen ins Blaue herein zu proben. Ich hatte allerdings vor Mitte Juli nicht damit gerechnet, dass es losgeht. Mit einem festen Ziel probt es sich dann aber auch wieder ganz anders“, erzählt Elmar F. Kühling.

Auf technische Extras sei bewusst verzichtet worden, um auch im Freien aufzutreten, wenn es das Wetter zulässt, erklärt die neue Färbe-Chefin Cornelia Hentschel. | Bild: Trautmann, Gudrun

Um auf Nummer sicher zu gehen, hält sich die Inszenierung noch brav an die Abstandsregeln. Eigentlich ist das nicht mehr nötig. Nur die Zuschauer sind davon noch betroffen, denn die Färbe ist eine der ausgewählten Kultureinrichtungen, die am Modellprojekt teilnehmen dürfen. Lediglich einen negativen Corona-Test oder Impfausweis müssen alle Anwesenden vorweisen können und die Besucheranzahl bleibt noch begrenzt. Trotzdem wollte man für alles gewappnet sein. Ensemble-Mitglied Milena Weber sinniert: „Es kommt einem fast unwirklich vor. Liebesszenen waren zuletzt ja undenkbar“. Aber auch sonst wurde versucht, eine große Flexibilität zu wahren. Das Bühnenbild besteht aus ein paar Barhockern und -tischen. Auf technische Extras wurde verzichtet. „So kann man auch gut im Freien auftreten, wenn es das Wetter zulässt“, erklärt Theater-Leiterin Cornelia Hentschel.

„Das ist das erste Mal seit dem Lockdown, dass wir so etwas unternehmen“, schwärmt Zuschauerin Angelika Hirt. | Bild: Saskia Biehler

Man merkt, dass hinter den Kulissen alles versucht wurde, um endlich wieder auftreten zu können. Aber auch dem Publikum merkt man den Hunger auf Unterhaltung an. „Es ist einfach toll, endlich wieder in der Färbe zu sein. Das ist das erste Mal seit dem Lockdown, dass wir so etwas unternehmen“, schwärmt Zuschauerin Angelika Hirt. Die Nenzingerin kommt bereits seit vielen Jahren in das Theater und ist immer wieder begeistert. „Das war eine gute Entscheidung zu diesem Anfang so ein fröhliches Programm zu wählen, das trotzdem im Hintergrund auch ernste Themen anspricht“, findet sie.

„Man merkt sowohl bei Schauspielern als auch Zuschauern, dass jetzt alle besonders euphorisch sind“.Alexander Mußgnug, Student | Bild: Saskia Biehler

„Ich habe den Eindruck, hier noch nie so viele neue Gesichter im Publikum gesehen zu haben“, schildert ihre Begleitung Horst Becker. Einer dieser Erstbesucher ist Alexander Mussgnug. Der Student freut sich ebenfalls über die Lockerungen: „Man merkt sowohl bei Schauspielern als auch Zuschauern, dass jetzt alle besonders euphorisch sind“. Und auch Dorothea Wehinger hat eine gute Nachricht: Das Programm „Kunst trotz Abstand“ gehe auch dann weiter, wenn die Künstler ihre Türen für das Publikum wieder öffnen können – in der Färbe noch bis 10. Juli und am 1. August beim Gems-Open-Air.

