Singen/Hegau vor 37 Minuten

Wieder Protest in Innenstadt: Sogenannter Spaziergang gegen Corona-Regeln

Die Veranstaltung blieb laut Polizei friedlich, Transparente oder Parolen gab es nicht. Ähnliche Aktionen gab es auch in Engen und in Steißlingen. Veranstalter haben sich an allen drei Orten nicht zu erkennen gegeben. Die Polizei begleitete die Aktionen, griff aber nicht ein.