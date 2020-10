von Isabelle Arndt und Matthias Güntert

Wieder Hamster?, fragt sich Isabelle Arndt

Ein bis zwei Teelöffel Körner, dazu noch eine Karotte. Mehr braucht ein Hamster nicht pro Tag, sagt ein Herz für Tiere. Im Alltag ist von diesem Minimalismus wenig zu spüren, wenn man sich eine andere Art von Hamster ansieht – den menschlichen. 500 Gramm Nudeln reichen offenbar nicht, es müssen zwei oder drei Kilogramm sein. Das legen zumindest die Supermarkt-Regale nahe, die zuletzt hier und da Lücken aufwiesen. Wenn auch nur so lange, bis die fleißigen Helferlein nachgefüllt haben. Das muss ein Déjà-vu sein, eine Erinnerungstäuschung: So weit waren wir doch vor sechs Monaten schon einmal?! Stimmt, die Geschichte wiederholt sich. Die Erfahrung hoffentlich auch: Es ist genug für alle da.

Villingen-Schwenningen Mangelware Toilettenpapier: Das Hamstern geht schon wieder los Das könnte Sie auch interessieren

Die Natur macht im Winter eine Pause. Von Supermärkten ist das nicht bekannt.

Wenn man sich die tierischen Vorbilder dieser menschlichen Hamster ansieht, dann ist das Prinzip ähnlich. Hamster stopfen sich viel mehr Körner in ihre dicken Backen, als sie essen können, um in ihrem Nest einen Vorrat für den Winter anzulegen. Die Jahreszeit würde zwar passen. Hamstern müssen Menschen dennoch nicht, denn Supermarktregale werden auch im Herbst und Winter aufgefüllt. Und eines habe ich dort noch immer gefunden: Körner und Karotten.

So sahen Singener Supermarktregale im März aus – zumindest kurzzeitig, bis wieder aufgefüllt wurde. Das droht sich nun zu wiederholen. | Bild: Uschi Karler

Oder doch Mumien?, fragt sich Matthias Güntert

Ich glaub‘ es geht schon wieder los! Das darf doch wohl nicht wahr sein!: Roland Kaiser ist 1952 geboren, aber es hat den Anschein, als ob der Schlagersänger hellseherische Fähigkeiten besitzt. Denn er sang die Einstiegszeilen schon 1988. Supermarktregale geplündert. Nudeln und Toilettenpapier ausverkauft. Roland Kaiser muss es gewusst haben: Die Hamster sind zurück. Nicht die kleinen niedlichen, die sich im Laufrad abmühen und danach genüsslich an ihrer Karotte nagen, sondern die menschlichen Exemplare, die einfach nur nerven. Vor allem mit Blick auf das Toilettenpapier. Gut, Halloween steht vor der Türe, vielleicht beabsichtigt der ein oder andere, als Mumie zu gehen.

Filmtipps Die sieben besten Horrorfilme für Halloween: Damit können Sie sich auch zu Hause so richtig gruseln Das könnte Sie auch interessieren

Ein Rezept aus Nudeln, Hefe und Klopapier wäre neu

Eine andere Theorie: Menschen essen einfach gerne. Aber wozu dann das Hamstern von Toilettenpapier? Denn obwohl meine Lieblingskollegin und ich sehr bewandert in der Küche sind – ein Rezept aus Nudeln, Hefe und Toilettenpapier ist uns einfach nicht eingefallen. Also liebe Hamsterkäufer, lasst den Unfug. Die Situation mit Corona ist ohnehin schon beschissen, äh bescheiden, genug. Ihr bleibt auf euren Bergen Klopapier nur sitzen, denn das Zeug taugt nicht mal für eine Schutzmaske – außer an Halloween als Mumie.