Singen vor 2 Stunden

Wie viel will die Stadt Singen für Tourismus ausgeben? Neue Tourist-Info sorgt für Diskussion

Am bisherigen Standort der Tourist-Information in der Marktpassage gab es schon früher Kritik. Nun soll alles in der Erzbergerstraße 1 schöner, größer und besser werden. Aber nicht jedem Stadtrat gefällt diese Idee.