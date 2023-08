Singen vor 1 Stunde

Wie soll Singen die Klimaziele erreichen? Die SPD-Fraktion will Solarcomplex ins Boot holen

Die Wärmeversorgung wird gerade heiß diskutiert – und in Singen gibt es Bemühungen, die Fernwärme auszubauen. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hat dazu eine neue Idee in Umlauf gebracht. Was die Beteiligten davon halten.