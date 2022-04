von Sandra Baindl singen.redaktion@suedkurier.de

Auf reges Interesse stieß der erste digitale Infoabend zur ehrenamtlichen Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Organisiert wurde dieser vom Integrationsverein inSi und der Stabsstelle Kommunale Integration der Stadt Singen. Bernhard Grunewald, Vorsitzender des Integrationsvereins, erläuterte das Ziel des Abends, an dem rund 50 Interessierte teilnahmen: praktikable Formen für die große Hilfsbereitschaft der Singener finden. Bürgermeisterin Ute Seifried dankte im Namen der Stadt allen, die sich ehrenamtlich engagieren, und rief zur Unterstützung auf, denn es werde jede Hilfe gebraucht.

Mit Stand vergangener Woche sind 372 Schutzsuchende aus der Ukraine in Singen angekommen, darunter knapp 100 Kinder. Bis zum Jahresende rechnet die Stadt mit 500 bis 1000 Geflüchteten. Der Großteil sei privat untergekommen. Doch in vielen Fällen sei dies keine Dauerlösung, sodass die Stadt Wohnraum suche. Schon jetzt erhalte sie vermehrt Anfragen nach Unterbringungsmöglichkeiten.

Schulen zeigen sich flexibel

Fast alle schulpflichtigen Kinder seien bereits an Singener Schulen aufgenommen worden, berichtete Seifried und zollte den Schulleitern großen Respekt für unbürokratische Hilfsbereitschaft. Besonders fasziniert sei sie davon, dass in der Ukraine verbliebene Lehrkräfte ihre Schüler trotz der dort herrschenden Kriegszustände weiterhin online unterrichteten, so Seifried.

So relativ problemlos eine Lösung für die Schulkinder gefunden wurde, so schwierig ist die Situation für die 16 angekommenen Kleinkinder, da keine Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Es wird in Zusammenarbeit mit AWO und Caritas versucht, Spielgruppen einzurichten, welche die Kinder drei- bis viermal pro Woche besuchen könnten.

Baar Von Kiew nach Hubertshofen: Wie sich eine ukrainische Großfamilie auf die sichere Baar gerettet hat Das könnte Sie auch interessieren

Da alle aus der Ukraine Geflüchteten kostenlos an Integrationskursen teilnehmen könnten, arbeite man außerdem an einer Betreuungslösung, um auch Müttern die Teilnahme an den Kursen zu ermöglichen, berichtete Linda Kelmendi von der Stabstelle Kommunale Integration. Außerdem werde ein ehrenamtlicher ukrainischer und russischer Sprachmittlerdienst aufgebaut, der bei Terminen und Behördengängen unterstützen könne.

Ein besonderes Anliegen hatte der Leiter der Singener Tafel, Udo Engelhardt. Die Kundenzahlen der Tafel haben sich in den letzten vier Wochen verdoppelt, sodass sich der Bedarf an Lebensmitteln deutlich erhöht habe. Daher bat Engelhardt dringend um Spenden, die direkt bei der Tafel am Heinrich-Weber-Platz abgegeben werden können. Größere Spenden würden auch abgeholt.

Zentrale Flüchtlingsberatung

Der Verein inSi bietet künftig regelmäßig dienstags ab 17.30 Uhr einen Ehrenamtsstützpunkt zum Austausch und zur Unterstützung der Ehrenamtlichen im Interkulturellen Zentrum im Alten Zollhaus (Hegaustraße 42) neben dem Cano an. Ab Mittwoch, 27. April, gibt es in den Räumen des Stadtseniorenrates in der Marktpassage mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr eine zentrale Flüchtlingsberatung zu allen Fragen. Der Verein kann auf Netzwerkpartner zurückgreifen.

Wer sich ehrenamtlich engagieren will, kann sich auch mit eigenen Ideen unter kontakt@insi.team oder Telefon (07731) 9263501 melden. Ein Offener Treff für Geflüchtete aus der Ukraine findet dank der Caritas Singen-Hegau dienstags und donnerstags, jeweils von 15 bis 17 Uhr, im Kardinal-Bea-Haus (Theodor-Hanloser-Straße 5) statt.