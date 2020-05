Das Stadtarchiv Singen bietet mit seinem neuen Facebook-Auftritt spannende Einblicke in seine Bestände. Wie das Stadtarchiv in einer Pressemitteilung schreibt, werden in den Rubriken „Das historische Datum“, „Auf Spurensuche im Archiv“ und „Das unbekannte Motiv“ regelmäßig Geschichten, Einträge aus der Stadtchronik sowie Digitalisate von Fotos, Schriftstücken, Postkarten und Plakaten gepostet.

„Wir wollen mit unserer neuen Facebook-Seite auch aktiv den Kontakt zu den Singener Bürgerinnen und Bürgern suchen. Sie erleben momentan durch die Corona-Pandemie eine einzigartige Krisensituation, die gerade ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger oftmals an den Zweiten Weltkrieg erinnert – für die Jüngeren aber etwas völlig Neues darstellt“, so Britta Panzer, Leiterin des Stadtarchivs.

Um auch diese Krise für zukünftige Generationen dokumentieren zu können sucht das Stadtarchiv jetzt Fotos, Dokumente und Berichte aus Singen, die sich mit dem Alltag in der Krise beschäftigen: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Alltag aus? Was wird davon in Erinnerung bleiben?

Facebook-Nutzer können helfen, Unklarheiten zu beseitigen

Laut Britta Panzer lebt besonders die Rubrik „Das unbekannte Motiv“ explizit von der Interaktion mit den Facebook-Nutzern. In der Fotosammlung des Stadtarchivs befinden sich zahlreiche Fotos, bei denen Unklarheit über die Motive oder die Herkunft besteht. Durch die Mithilfe bei der Identifizierung von Motiven könne jeder einen Beitrag zum historischen Gedächtnis der Stadt Singen leisten, so Britta Panzer.

Die Aufgaben des Stadtarchivs

Das Singener Stadtarchiv sichert die Unterlagen der Stadtverwaltung und stellt sie den Bürgern zur Verfügung. Es übernimmt nichtamtliches Schrift- und Sammlungsgut von bleibendem Wert für die Stadtgeschichte, unter anderem Nachlässe von Privatpersonen, Vereinsarchive und Fotos. Es trägt durch eigene Forschung, Ausstellungen und die Veranstaltungsreihe zur historischen Bildungsarbeit bei, verantwortet die Konzeption des Singen Jahrbuchs, führt die Stadtchronik und gibt jährlich einen Fotokalender heraus.