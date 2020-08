Der Solarpark Langenried war eine Station der Sommertour von Andre Baumann, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Jörg Dürr-Pucher, Leiter der Projektentwicklung bei der Firma Solarcomplex, erklärte mit Singens Bürgermeisterstellvertreter Hubertus Both, welche Rolle solche Solarparks spielen – samt rasenmähender Schafe. Außerdem kündigte Baumann heiße Diskussionen an, wenn man in Berlin im Herbst über eine Erneuerung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes spreche. „Auf meiner Sommertour will ich Projekte in den Fokus rücken, die mit neuen Ideen unseren Wohlstand sichern und das Land fit für die Zukunft machen“, sagt Andre Baumann, der den Solarpark Langenried als vorbildliches Projekt bezeichnete.

Baumann war fast vier Jahre lang Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium, bevor der promovierte Biologe im Februar 2020 Bevollmächtigter des Landes beim Bund wurde. Er ist Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen.

Aus Deponie wurde Solarpark

Im Jahr 2019 war der Solarpark, der auf der Fläche einer ehemaligen städtischen Deponie 2007 in Betrieb ging, um 750 Kilowatt Leistung erweitert worden. Im Rahmen der Führung erwähnte Hubertus Both, dass auf dieser Musteranlage Schafe als Rasenmäher eingesetzt werden: Nach rund einer Woche hätten 40 Schafe hier ihren Dienst getan. „Die Zusammenarbeit der Stadt mit Solarcomplex ist bestens“, sagte Both und betonte, dass die Wertschöpfung in der Region bleibe.

Photovoltaik soll im Landkreis weiter nach vorne kommen

Jörg Dürr-Pucher berichtete von einem guten Bündnis zwischen dem neuen Landrat Zeno Danner und Singens OB Bernd Häusler. Der Landkreis solle künftig im Bereich Photovoltaik noch weiter nach vorne kommen. Solarcomplex wünsche sich, dass das Segment der Anlagen mit 750 Kilowatt Leistung erhalten bleibe. Dennoch werde man wohl 2021 keine solchen Anlagen mehr bauen können, sondern es würden sich wohl eher größere Anlagen mit zwei Megawatt etablieren.

In Bezug auf die Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes stünden jedenfalls heiße Diskussionen bevor, so Baumann. Der Termin in Singen stand unter dem Motto „neue Energiewelt“, denn für Baumann ging es anschließend weiter zu den Windenergieanlagen Amtenhausener Berg, dem Solarpark Tuningen und dem Bioenergiedorf Renquishausen.