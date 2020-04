Semesterferien. Endlich Zeit, den in den USA studierenden Freund zu besuchen. Voller Begeisterung macht Saskia Biehler aus Singen sich auf eine weite Reise. Wie diese sich in einen zermürbenden Alptraum für alle Beteiligten verwandelt, erzählen Tochter und Mutter aus unterschiedlichen Perspektiven.

Gefangen in einem schlimmen Alptraum, so fühlte ich mich, als wegen der Ausbreitung des Coronavirus der Flugverkehr zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika urplötzlich zurückgefahren wurde. Wie viele andere Deutsche war ich gerade in