Einmal mehr macht die Ungewissheit der Corona-Politik der Stadtverwaltung Singen zu schaffen. Um eine Testpflicht in den Kindertageseinrichtung auch nach Fasnacht aufrecht zu erhalten, muss sie nun reagieren und neue Tests bestellen.

Das Problem dabei machte Bürgermeisterin Ute Seifried in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss deutlich: „Aktuell gibt es noch keine Auskunft oder Tendenz vom Kultusministerium, ob die Testpflicht über die Fastnachtsferien hinaus verlängert wird. Die Beschaffung der Tests erfordert aber Zeit, weshalb die Beschaffung bereits jetzt vorbereitet und geplant werden muss“, kritisierte sie. Seit dem 10. Januar dieses Jahres gilt in den Kitas eine Testpflicht für Kinder ab einem Jahr.

Knapp 1500 Kita-Kinder in Singen

Wie Bürgermeisterin Ute Seifried dem Gremium weiter erläuterte, werden 1949 Kindern in Singen mit dem Stichtag zum 1. März betreut. Miteingerechnet seien hierbei auch die Spielgruppen der AWO, des Kinderheims St. Peter und Paul und des Waldkindergartens. Bisher würden die bestellten Tests bis zu Fastnacht reichen.

Knapp 1500 Kinder gehen in einer der städtischen Kindertageseinrichtungen in Singen. | Bild: Arndt, Isabelle

Für die Wochen danach – vom 7. März bis zum 22. April – umfasse die neue Bestellung laut Seifried rund 41.000 Tests. Diese werden benötigt, sollte die Testpflicht in Baden-Württemberg verlängert werden. Ein Test schlägt mit zwei Euro zu Buche. Dadurch ergeben sich Kosten für die erneute Test-Nachbestellung von 82.000 Euro.

In Singen werden die Tests nicht in den Kitas gemacht, sondern zuhause von den Eltern. Dreimal die Woche wird getestet. Laut Sitzungsunterlagen sei die Stadtverwaltung als Träger dazu verpflichtet, den Eltern die entsprechende Menge Tests zur Verfügung zu stellen. Walafried Schrott (SPD) merkte in der Sitzung an, dass die Stadt bei der Bestellung auf Qualität achten solle. „Nicht jeder Test ist das Gelbe vom Ei“, sagte er. Bürgermeisterin Seifried sicherte dem Gremium zu, dass die Stadt sehr sorgsam bei der Auswahl verfahren werde. Der Ausschuss stimmt einstimmig dafür, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.