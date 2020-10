von Saskia Biehler

Auch Musiker müssen derzeit flexibel sein. Bänz Oester & the Rainmakers haben das beim Konzert des Jazzclubs Singen unter Beweis gestellt. Die schweizerisch-südafrikanische Formation arbeitet seit Jahren zusammen. Durch die aktuell wieder verschärften Corona-Maßnahmen war allerdings für nicht alle Musiker die Einreise nach Deutschland möglich. Die Formation ersetzten den südafrikanischen Teil durch hiesige Musiker. Die Zuhörer merkten davon wenig.

Am Piano: Malcom Braff

Die Alternativbesetzung mit dem Pianisten Malcom Braff, dem Saxophonisten Zacharie Canut und Schlagzeuger Samuel Dühsler überzeugte in der Gems voll und ganz. Zusammen mit dem Schweizer Urmitglied Bänz Oester begaben sie sich gekonnt auf die Spuren John Coltranes. Dabei boten sie mit Witz und Charme ein abwechslungsreiches Programm und schafften es trotzdem, einen eigenen Stil zu finden. Mit „Fly by nine“ gaben sie eine überzeugende, moderne Hommage an Nate King Cole. In „Rio Calypso“ waren dagegen Rumba-Anklänge zu hören.

Hat Spaß auf der Bühne: Bänz Oester. | Bild: Leander Biehler

Den Organisatoren dankbar

Ein wahres Überraschungspaket war aber Pianist Malcom Braff, der die Bühne mit viel Energie und Schwung belebte. Das Tempo, das er auf den Tasten vorlegte, hatte hier einen Anteil. Doch auch seine Mitmusiker ließen es an Elan nicht fehlen. Die Freude, in diesen Zeiten überhaupt auf einer Bühne stehen zu dürfen, war jedem Ton anzumerken. Bänz Oester sagte: „Wir sind den Organisatoren sehr dankbar, dass sie trotz allem noch Konzerte durchführen.“ Dem stimmten die Zuhörer mit lautem Beifall zu.

Corona-bedingte Änderung Auch die Veranstaltung am 7. November musste den Umständen angepasst werden. Statt Jaimie Branch wird der Schweizer Posaunist Florian Weiss mit Woodoism zu Gast sein. Karten gibt es per E-Mail an karten@jazzclub-singen.de. Mehr im Internet unter : https://www.jazzclub-singen.de/

Maskenpflicht während des Konzerts

Aufgrund der steigenden Fallzahlen gilt seit kurzen für Zuschauer Maskenpflicht während einer gesamten Veranstaltung. Das tat der Stimmung keinen Abbruch. „Obwohl die Masken nicht angenehm sind, sind wir froh, überhaupt noch Konzerte veranstalten zu dürfen“, erklärte Rudolf Kolmstetter, Vorsitzender des Jazzclubs.