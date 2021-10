Trotz Corona ist der Verein Insi – das Kürzel steht für Integration in Singen – weiter aktiv. Bei der Hauptversammlung kündigte der Vorsitzende Bernhard Grunewald an, dass der Verein am Samstag, 9. Oktober, in der Stadthalle einen Netzwerktag durchführt.

Migrantenorganisationen stärken und Vernetzen – so lautet der Titel eines Förderprogramms des Landes, für das der Verein den Zuschlag bekommen hatte. Die Förderung wurde wegen Corona bis Mitte 2022 verlängert.

Mit neun Vereinen hat man nun gemeinsam den ersten Netzwerktag vorbereitet, der am Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in der Stadthalle stattfindet. In Singen haben 40 interkulturelle Vereine und Migrantenorganisationen ihre Heimat gefunden. Diese sollen sich stärker vernetzen, um Synergieeffekte zu nutzen.

Aktionen gehen wieder an den Start

Dank der Lockerungen kann der Verein wieder in Präsenz mit kleinen Gruppe zusammenkommen. „Der interkulturelle Frauentreff ist wieder gestartet“, so Beatrix Gabele, die stellvertretende Vorsitzende.

Dietmar Vogler und Hans Lukzsa unterrichten in Kleingruppen wieder maximal sechs Teilnehmer. Auf den Neustart warte auch das Tandem-Projekt an der Robert-Gerwig-Schule und das Nachhilfeprojekt in der Hebelschule, so Bernhard Grunewald.

Im Handlungsfeld Arbeit hat Insi im Juli in den Räumen des Stadtseniorenrates einen Bewerbungstreff eingerichtet. Das Angebot, das immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr läuft, habe sich bewährt und Aussicht auf Verlängerung. „Seit Juli haben wir 41 Besucher gehabt. Wir könnten auch noch Unterstützung gebrauchen“, sagte Mona Schramm.

Situation in Afghanistan erschüttert

In Bezug auf den Regierungswechsel sagte Bernhard Grunewald: „Jede zukünftige Regierung sollte allen Menschen, auch Zugewanderten zuhören. Wir brauchen einen Spurwechsel und Evakuierungskorridore für Menschen wie zum Beispiel aus Afghanistan.“

Bei der Versammlung berichtete Ajmal Farman, Vorsitzender des Vereins Unser buntes Engen, über die Situation seiner Landsleute in Afghanistan. „Es gibt nichts Erfreuliches. Es fühlt sich immer noch wie ein Alptraum an, was Mitte August passiert ist.“

Mitglieder fühlen sich hilflos

Er schätzt, dass zurzeit 800.000 Flüchtlinge im Iran sind und sicher noch mal so viele in Afghanistan – mit hoher Dunkelziffer. „Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt wie in dieser Situation“, so Grunewald.

Auch bei Insi sind derzeit 18 Menschen Mitglied, die aus Afghanistan stammen. Der Verein hat aktuell 206 Mitglieder, wie der Schriftführer Martin Zimmermann mitteilte. Bürgermeisterin Ute Seifried sagte, man habe vonseiten der Stadt den Zuschuss erhöht, „weil wir die Arbeit von Insi brauchen“.

Viele Aktionen geplant

Der Verein plant auch einen zweiten Abend der Singener Kulturen. Ob die Veranstaltung am 7. November im Kulturzentrum Gems stattfinden kann, ist wegen der Corona-Lage allerdings noch unsicher. Beteiligen wird sich der Verein auch beim Tag des offenen Handwerks am 22. Oktober, sagte Grunewald.

Vorstand ist wieder vollständig

Der Verein Insi hat seinen Vorstand wieder komplett. Als erster stellvertretender Vorsitzender wurde Uran Bajramaj zum Nachfolger von Miglena Abrasheva gewählt. Neu hinzu gewählt wurde auch Katharina Kirchberg als Beirätin.

Der engere Vorstand besteht außerdem aus Bernhard Grunewald (Vorsitzender), Beatrix Gabele (Stellvertretende Vorsitzende), Martin Zimmermann (Schriftführer) und Linda Dold (Kassiererin) sowie den Beiräten Manfred Hensler, Stefan Schlagowsky-Molkenthin und Linda Kelmendi.