Der Schritt in die Selbstständigkeit erfordert Mut. Doch um nicht zu scheitern, braucht es noch deutlich mehr. „Die Grundlagen einer erfolgreichen Existenzgründung sind vielfältig“, weiß Holger Hagenlocher vom Standortmarketingverein Singen aktiv. Der Verein will mit Impulsnachmittagen helfen, um erfolgreiche Wege zur Unternehmensgründung aufzuzeigen.

Singen Nach geplatztem Deal mit „Höhle der Löwen“: Millionen-Finanzierung für Singener Startup Das könnte Sie auch interessieren

Regelmäßiges Format geplant

Hagenlocher wird künftig die Impulsnachmittage als Existenzgründungskoordinator von Singen aktiv begleiten. Seit über 20 Jahren ist er mit Agenturdienstleistungen selbstständig und seit beinahe acht Jahren hier in der Region als Berater, Coach und Dozent tätig. Darüber hinaus engagiert er sich als Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Studiengang Handel und Berater sowie bei der Steinbeis-Existenzgründungsberatung. Worauf man im Gründungsprozess achten muss, damit der Traum von der Selbstständigkeit nicht zum Albtraum wird, will er mit Unterstützung etliche Fachleute in dem regelmäßigen Format aufzeigen.

Sie setzen sich für mehr Gründungen ein Holger Hagenlocher ist bei Singen aktiv Standortmarketing als Koordinator Existenzgründung ehrenamtlich tätig, Claudia Kessler-Franzen ist Geschäftsführerin von Singen aktiv und Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Wilfried Trah ist bei Singen aktiv Vorstandsvorsitzender, Oliver Rahn ist Wirtschaftsförderer in Singen, Peter Freisleben in Engen und Thomas Schleicher in Gottmadingen.

„Experten vermitteln dabei Basis- und Spezialwissen für Gründungsinteressierte“, erklärt Hagenlocher den neuen Beratungsansatz nach langer Corona-Pause. Die Impulsnachmittage sollen dazu dienen, Interessierten aufzuzeigen, was Unternehmertum bedeutet. Jeden ersten Mittwoch im Monat soll es ab Februar ein Treffen zu verschiedenen Themen geben. Dabei soll ganz bewusst der ganze Hegau in den Blick genommen werden.

Singen „Sie sehen einen etwas verzweifelten Unternehmer“: Wird Industrieproduktion hierzulande unmöglich? Das könnte Sie auch interessieren

Um dies zu erreichen, wurden die Wirtschaftsförderer der Nachbarregionen Engen und Gottmadingen mit beteiligt. Für Engens Wirtschaftsförderer Peter Freisleben eine große Chance: „Start-ups und Existenzgründungen in der Industrie, im Handel, im Handwerk bis hin zu den Freien Berufen sind für die Stadt Engen von großer Bedeutung: Gründerinnen und Gründer spielen eine wichtige Rolle für das Wachstum, Beschäftigung und die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts“, betont er.

Mit dem Innovationszentrum Engen (IZE) in Welschingen biete die Stadt innovativen Existenzgründern und jungen, technologieorientierten Unternehmen ideale Voraussetzungen für die Realisierung ihrer Unternehmensideen. Genau wie Thomas Schleicher, Wirtschaftsförderer in Gottmadingen, sieht er den Hegau als Einheit. „Wenn wir an einem Strang ziehen, können alle Beteiligten profitieren“, so Freisleben.

Hinterhaus soll zur Gründerschmiede werden

Gottmadingen beteilige sich an den Impulsnachmittagen, weil der Wirtschaftsraum Hegau von einer aktiven Gründerszene nur profitieren kann. „Junge Unternehmen fordern nicht nur bestehende Unternehmen mit neuen Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und Geschäftsmodellen heraus, sondern schaffen auch Arbeitsplätze, die die lokale Wirtschaft gegen Krisen absichert“, sagt Schleicher.

Die Wirtschaftsförderung in Gottmadingen sieht er als Dienstleister sowohl für die ansässigen Gewerbetreibenden. „Wir unterstützen aber auch jede Gründung.“ Mietmöglichkeiten für Kleinunternehmer, Existenzgründer und Startups gebe es in den Industrie- und Gewerbegebieten. Die Vermittlung geeigneter Gewerbeflächen laufe unbürokratisch und individuell ab.

Ein vielfältiges Programm haben Peter Freisleben, Holger Hagenlocher, Claudia Kessler-Franzen, Wilfried Trah, Oliver Rahn und Thomas Schleicher für die Impulsnachmittage aufgelegt. | Bild: Singen aktiv Standortmarketing e.V.

Risiken minimieren

Die Impulsnachmittage gliedern sich in zwei Blöcke. „Der erste Block besteht aus einer allgemeinen Einführung, im zweiten Teil gibt es einen Vortrag eines Experten zu einem Spezialthema“, kündigt Hagenlocher an. Dabei sei das Netzwerk Existenzgründung von Singen aktiv eng mit eingebunden. Neben Finanzamt, Arbeitsagentur, Jobcenter oder Handelsverband, Dehoga, IHK und Handwerkskammer sind auch auch Experten und Spezialisten aus den Reihen von Singen aktiv dabei. Neu dabei ist auch die Stabstelle Integration der Stadt Singen, die die migrantische Ökonomie unterstützen wird.

Singen Viele Wünsche werden Wunsch bleiben: Singen schnürt soliden Haushalt für das Jahr 2023 Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2005 existiert das gut ausgebaute „Singen aktiv: Netzwerk Existenzgründung“. Es hilft Gründungsinteressierten bei der Umsetzung ihrer Ideen und unterstützt diese dabei, in markt- und wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen zu investieren. Damit minimiert das Netzwerk die Risiken einer Existenzgründung und schafft die Voraussetzungen für lebensfähige Neugründungen.

Sieben Termine mit Spezialthemen der Singen-aktiv-Experten Bei den monatlichen Impulsnachmittagen soll im Jahresverlauf geklärt werden, welche Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit gegeben sein müssen, was gewerbliche von freiberuflicher Tätigkeit unterscheidet, welche Geschäftsmodelle es gibt und welche Bausteine ein Businessplan erfordert. Folgende Treffen sind für 2023 jeweils um 15 Uhr terminiert:



1. Februar: Welche Förderung es bei Unternehmensgründungen gibt, will Referent Holger Hagenlocher als Koordinator des Themas Existenzgründung beim Singen aktiv Standortmarketingverein und Steinbeis-Berater besprechen.



1. März: Wie ein Businessplan erstellt wird und worauf man dabei achten muss, will Referent Jürgen Greiner von der Steuerberatergesellschaft Greiner und Mletzko erläutern.



5. April: Referentin Alexandra Geiger vom Finanzamt Singen zeigt zu diesem Termin auf, welche Steuern Existenzgründer beachten müssen und was genau eine gewerbliche von einer freiberuflichen Tätigkeit unterscheidet.



3. Mai: Wie man herausfinden kann, ob es besser ist eine eigene Geschäftsidee zu verfolgen oder auch Franchising zusetzen will Referent Tino Schulz vom Steinbeis Beratungszentrum Unternehmensnachfolge darstellen und dabei auch erklären, worauf bei Unternehmensübernahme und Ausgründungen zu achten ist.



5. Juli: Welche Versicherungen Existenzgründer benötigen und welche nicht, soll Referent Nicolai Unseld von Allianz Burzinski-Unseld-Berner darstellen und die unterschiedliche Bedeutung von Geschäftsversicherung und privater Vorsorge erklären.



4. Oktober: Wo es das nötige Startkapital für eine Existenzgründung gibt und was man beachten muss, um es zu bekommen, will Referent Johannes Weiss von der Sparkasse Hegau-Bodensee verraten.



6. Dezember: Was sind die Anforderungen für Finanzierungen und die Kreditvergabe an Existenzgründer? Das wird Referent Philipp Mazukel von der Volksbank den Teilnehmern erläutern. Teilnahmebedingungen Die Teilnahme an den Impulsnachmittagen ist kostenlos. Um eine Anmeldung zu den Veranstaltungen wird gebeten bei Singen aktiv Standortmarketing, Telefon 07731/85741, oder per E-Mail an: singen-aktiv@singen.de. Mehr Informationen gibt es unter unter www.singen-aktiv.de

„Die Neuauflage orientiert sich am Beratungsansatz der Gründerreise, bei der Gründungsinteressierte von der ersten Idee bis zur Gründung begleitet werden“, erklärt Hagenlocher. Bei den Impulsnachmittagen werde es zunächst ab 15 Uhr um die Grundlagen der Existenzgründung gehen und welche Hilfen man von Arbeitsagentur und Jobcenter beanspruchen kann. Gegen 16 Uhr beginne ein Expertenreferat, bevor zum Abschluss der informelle Austausch im Mittelpunkt stehen soll, um auch individuelle Fragen klären zu können.

Standortmarketingverein bündelt Kraft von 270 Mitgliedern

Die Hürden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmens kennt auch Singen-aktiv-Geschäftsführerin Claudia Kessler-Franzen: „Kreativ zu sein, heißt nicht nur eine gute Idee zu haben, sondern sie auch umzusetzen.“ Singen-aktiv habe aktuell über 270 Mitglieder, die verantwortlich für 14.000 Arbeitsplätze sind. Ziel sei, die Kräfte zu bündeln, um die Wirtschaft zu stärken.