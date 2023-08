Geflüchteten den Weg in die lokale Arbeitswelt erleichtern: Das hat sich die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg für ihre Jobbörse für Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund zum Ziel gesetzt. Diese fand unter dem Namen „KarriereBrücke“ jüngst im Bürgersaal in Singen statt, wie die Arbeitsagentur in einer Mitteilung schreibt.

Dabei hätten sich mehr als 20 Arbeitgeber aus dem Landkreis Konstanz an der Veranstaltung beteiligt. Unterstützt von drei Dolmetscherinnen seien sie mit den vielen Besuchern in den Austausch gekommen. Die Veranstaltungsreihe KarriereBrücke ist ein gemeinsames Projekt des Jobcenters Landkreis Konstanz und der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, heißt es weiter. Wo sonst formelle Bewerbungen in einer anderen Sprache eine Hürde darstellen können, könne bei der KarriereBrücke in persönlichen Gesprächen ein guter erster Eindruck vermittelt werden. „Der hohe Bedarf an Arbeitskräften in unserer Region bietet auch für Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund große Chancen – und das nicht nur für Fachkräfte. Eine Jobbörse als Plattform für eine erste Kontaktaufnahme ohne Umwege ist eine hervorragende Möglichkeit, Menschen und Arbeit zusammenzubringen“, fasst Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, das Konzept der Messe in der Mitteilung zusammen.

Von den anwesenden Betrieben sei viel positives Feedback gekommen. So auch von Verena Lippert, Personalleiterin bei Takeda Singen/Konstanz: „Unsere Teilnahme an der KarriereBrücke bot uns eine einzigartige Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu schnell verfügbaren Bewerberinnen und Bewerbern aufzubauen und diese persönlich kennenzulernen. Wir konnten uns vor Ort über ihre Erfahrungen, Fähigkeiten und Interessen austauschen. Diese Begegnungen haben uns nicht nur neue Perspektiven eröffnet, sondern auch beeindruckt, wie mutig diese Menschen die neuen Hürden überwinden.“

Der nächste Termin ist am 28. September von 9 bis 12.30 Uhr im Kulturzentrum in Konstanz. Die kostenlose Veranstaltung richte sich insbesondere an Geflüchtete aus der Ukraine, sei jedoch offen für alle Besucher.