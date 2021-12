Bäume und Sträucher sind zusammengewachsen wie eine grünbraune Mauer. Äste und Dornen piksen. Hier ist so gut wie kein Durchkommen mehr möglich. Außer, man rückt mit Motorsägen oder noch schwererem Gerät an. Hinter dem Blumenfelder Friedhof auf der linken Seite im Gewann „Ob den Reben“ befindet sich diese grünbraune Mauer. Sie ist nur die Außenseite einer etwa zwei Hektar großen Fläche. Sie gehört seit 2008 der Stadt Tengen. Vor etwa zehn Jahren wurde sie zum letzten Mal gepflegt, wie Biotopverbundmanager Sven Gebhart vom Landschaftserhaltungsverband berichtet.

So sah es hier noch vor kurzem aus: An einem beliebten Spazierweg hinter dem Blumenfelder Friedhof war eine zwei Hektar große Fläche der Stadt Tengen vollkommen zugewuchert. | Bild: Uli Zeller

Der Forstmulcher kämpft in diesen Wochen gegen das Gestrüpp. Hinter der Maßnahme steht der Landschaftserhaltungsverband Konstanz. Sven Gebhart ist dort für die Umsetzung eines funktionalen Biotopverbands zuständig, welcher auch die Tengener Fläche mit einschließt. Ein Teil der Fläche ist schon freigeschnitten. Es entsteht nun Stück für Stück wieder die typische „Mosaikstruktur“ einer Streuobstwiese, wie Gebhart erklärt. Eine Streuobstwiese in mehreren Stockwerken. „Bäume, vereinzelte Strauchgruppen und Unterwuchs bieten für viele Arten einen Lebensraum“, fasst Gebhart die Vorteile einer gepflegten Wiese zusammen.

Der Forstmulcher sorgt dafür, dass eine zugewucherte Fläche beim Blumenfelder Friedhof mehr Licht bekommt. Gebüsch wird beseitigt und kleingemulcht. Stärkeres Holz wird dann per Motorsäge und Seilwinde herausgeholt. | Bild: Sven Gebhart/ Landschaftserhaltungsverband

Im Hang befinden sich einzelne Stellen, an denen der Boden aufgebrochen oder abgerutscht ist. Diese könnten Nistplatz für Wildbienen werden. Weiter beschreibt Gebhart: „Daneben profitieren höhlenbrütende Vögel, Zauneidechsen und baumbewohnende Fledermäuse von der Öffnung des Geländes. Das vorhandene Totholz bietet zudem vielen weiteren Insekten Nist- und Fortpflanzungsmöglichkeiten.“ Auch auf Blühpflanzen würde sich die Öffnung des Geländes positiv auswirken. Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Salbei und Weinbergs-Lauch seien beispielsweise an einzelnen offenen Stellen noch zu finden gewesen. Wenn die Ziegen und Schafe ab dem kommenden Jahr die Samen im Fell weitertragen, kann in der Folge wieder mit verstärktem Blütenangebot für wildlebende Insekten in der Wiese gerechnet werden.

„Es werden sich durch die veränderten Lichtverhältnisse und die Pflege mit den Ziegen und Schafen mit der Zeit weitere Arten einstellen. Ziegen und Schafe tragen über Ihr Fell zur Samenverbreitung bei.“ Sven Gebhart, Biotopverbundmanager Landschaftserhaltungsverband. | Bild: Uli Zeller

Die Fläche in Blumenfeld gehöre zum Biotopverbund. Sie sei als Kernfläche definiert und stelle somit einen wichtigen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten dar. Die Umsetzung des Biotopverbundes sei eines der Hauptziele, die sich aus dem Biodiversitätsstärkungsgesetz des Landes Baden-Württemberg ergeben, so Gebhart. Ziel sei es, den Biotopverbund bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15 Prozent des Offenlandes der Landesfläche auszubauen. So würden Wandermöglichkeiten für die Arten des Offenlandes geschaffen. Gefördert werde so ein genetischer Austausch, die Ausbreitung der Arten und die Neubesiedlung von Flächen. „Das oberste Ziel ist es, den Rückgang und das Aussterben diverser Arten zu verhindern und die biologische Vielfalt als unsere Lebensgrundlage zu erhalten“, so Gebhart.

Hier sind schon erste Lichtblicke zu sehen. Die zugewachsene Fläche neben einem beliebten Spazierweg in Blumenfeld wurde zum Teil freigeschnitten, damit sich viele neue Tier- und Pflanzenarten ansiedeln können. | Bild: Uli Zeller

„Die Fläche war für uns als Stadt nicht mehr nutzbar“, erläutert Tengens Bürgermeister Marian Schreier. Sie sei total verwildert, steil und unwegsam. Es sei das erste Mal, dass der Landschaftserhaltungsverband auf einer städtischen Fläche in Tengen tätig sei, worüber sich die Stadt sehr freue. Tengen ist seit mehreren Jahren Mitglied des Landschaftserhaltungsverbandes. Tengens Revierförster Tobias Müller erläutert auf Nachfrage, eine Prüfung durch das Forstamt habe ergeben, dass die Wiese noch kein Wald sei und der Offenhaltung durch den LEV damit nichts im Wege stehe.

