Manchmal kommt es anders, als man denkt. Dieses geflügelte Wort passt auch zum neuen Roman „Sommer mit Martha“ von Martin Kordi. Der Autor stellte seinen zweiten Roman bei der Erzählzeit ohne Grenzen im vollen Saal des Kulturzentrums Gems vor und verriet vor den Lesekostproben, was er hatte schreiben wollen.

Eigentlich wollte Martin Kordi einen Text über eine Seglerin schreiben, die die ganze Zeit aufgrund eines Unfalls in einem Mast hängt. Eine Art Robinsonade sollte das werden. Doch dann habe er den ersten Satz des neuen Romans „Sommer mit Martha“ geschrieben. Für die Zuhörer liest Martin Kordi einige Passagen aus dem ersten Sommer, als Eljko, der von allen Jimmy genannt wird, Martha beim 40. Geburtstag seiner Mutter kennenlernt. Martha ist die Arbeitgeberin seiner Mutter. Der Junge ist 15 und lebt mit seinen zwei Geschwistern und den Eltern in einer Zweizimmerwohnung in Ludwigshafen. Nach dem ersten Kennenlernen bekommt Eljko im Hause von Martha Gruber, die Professorin in Heidelberg ist, einen Ferienjob, für den er zehn Mark am Tag erhält. Doch der größte Dienst dieser Ferienzeit sei für den Jungen die Nähe zu Martha gewesen. Die gerade frisch getrennte, gebildete Frau wird für Eljko zur Projektionsfläche, die alles verkörpert, was der Junge sich wünscht. Martha hingegen bleibe eher ein Phantom, sagt Kordi. „Ich wollte die Geschichte von einem Menschen erzählen, der den Bildungsaufstieg schafft, doch so ein Aufstieg ist oft auch mit Einsamkeit verbunden“, sagt der Autor, der 1983 in Celle geboren wurde und als Lektor in Köln lebt.

Nach dem ersten Roman „Wie ich mir das Glück vorstelle“ habe er drei Jahre an keinem neuen Buch geschrieben, danach fünf Jahre an „Sommer mit Martha“. Dieses Tempo lasse auch eigene Entwicklungen mit in den Roman einfließen. Warum das Buch „Jahre mit Martha“ heißt, müsse der Leser aber selbst herausfinden. Die Familie von Eljko bekommt bei der Beerdigung seines Opas mit, dass der Junge, der das Abitur geschafft hat, immer noch Kontakt zu Martha Gruber hat.