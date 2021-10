Die Hebelschule hatte kürzlich Besuch von fünf Lehrerinnen des Liceo Pablo Picasso aus Pomezia. Vor rund zwei Jahren wurde der erste Kontakt zur Schule bei einem Besuch von Singener Gemeinderäten in Italien hergestellt. Nun haben sich die Lehrkräfte in der Bildungsakademie über die Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk informiert.

Michaela Benz-Riede und Christoph Wenzl, Lehrer an der Hebelschule, sind mit den Lehrerinnen seit Längerem im Kontakt. Deutschlehrerin Sara Coppola, die Englischlehrerinnen Erika Bizzarri und Rita Capone, die Spanischlehrerin Salidea Diana und die Kunstlehrerin Carola Masini haben am ersten Tag ihres Besuchs auch in den neunten Klassen der Hebelschule hospitiert. In der Bildungsakademie informierte Maria Grundler, Teamleiterin Nachwuchswerbung bei der Handwerkskammer Konstanz über die Möglichkeiten der Ausbildung im Handwerk. Dabei wurden auch die Werkstätten besichtigt.

Mit einer umfangreichen Präsentation zeigte Maria Grundler die vielfältigen Möglichkeiten im Handwerk auf. In Deutschland gebe es insgesamt über eine Millionen Handwerksbetriebe mit über 5,6 Millionen Beschäftigen. Die Handwerkskammer Konstanz, die für fünf Landkreise und 12.881 Mitgliedsbetriebe zuständig ist, ist eine von 53 Handwerkskammern in Deutschland.

Im Bereich der Handwerkskammer Konstanz werden zurzeit 4400 junge Menschen ausgebildet. „Wir haben in unserem Bereich 130 Ausbildungsberufe in acht Gewerken“, so Maria Grundler. Das Besondere an der dualen Ausbildung in Deutschland sei das Verknüpfen von Theorie und Praxis. Die Auszubildenden sind drei bis vier Tage die Woche im Betrieb und ein bis zwei Tage in der Berufsschule oder im Blockunterricht. „Darum beneiden uns viele Länder“, so Grundler. „Ja, in Italien läuft die Ausbildung mehr in der Theorie“, bestätigte Sara Coppola. Die Praxis werde vor allem in technischen Berufen nicht auf so hohem Niveau unterrichtet.

Antonio D‘Angelo (rechts) führt die Lehrerinnen aus Pomezia durch die Werkstätten der Bildungsakademie. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Die Lehrerinnen erfuhren auch Details über die Rahmenbedingungen wie Berufsbildungsgesetz und Ausbildungsverordnung. Die beliebtesten Berufe im Handwerk waren 2020 Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Anlagenmechaniker. „Wir stellen immer wieder fest, dass sich Frauen in eher männlichen Berufen nicht trauen, eine Ausbildung zu machen“, erklärte Maria Grundler.

Die Finanzierung der Ausbildung werde durch die Betriebe, die öffentliche Hand und die Auszubildenden selbst getragen. Der Mittelaufwand der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder und Bildungsakademien) liege bei rund zehn Millionen Euro im Jahr. „Wir verstehen nun besser, wie die Regierung in Deutschland Ausbildung finanziert“, so Sara Coppola. „Wir müssten hier auch mehr investieren“, ergänzte Erika Bizzarri.

Die Lehrerinnen und die Referentin (von links): Erika Bizzarre, Solidea Diana, Rita Capone, Sara Coppola, Michaela Benz-Riede, Carola Masini, Christoph Wenzl, Antonio D‘Angelo und Maria Grundler. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Dual ausgebildete junge Leute hätten anschließend gute Aussichten auf einen Arbeitsplatz und einen staatlich anerkannten Abschluss. Die Karriereaussichten seien ebenfalls sehr gut. Neben fachgebundenen Weiterbildungen und dem Erwerb des Meistertitels sei später auch noch ein Studium denkbar, auch ohne Abitur, so Grundler.

Um Zugewanderte in das Handwerk zu integrieren, wird von Seiten der Handwerkskammer ebenfalls viel getan. Denn der Fachkräftemangel ist schon länger vorhanden. Dabei geht es von Sprach- und Integrationskursen über Vorbereitungskurse für die Ausbildung und zusätzlichen Grundlagenunterricht in eine Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung in einem Betrieb.

Deutschland liegt in Bezug auf seine Jugendarbeitslosigkeitsrate weit vor Italien

Dass Deutschland mit dem Modell der dualen Ausbildung auf dem richtigen Weg ist, zeigt die Jugendarbeitslosigkeits-Statistik. Deutschland liegt hier im Jahr 2021 nach den Niederlanden an zweiter Stelle in der EU, mit besonders niedriger Jugendarbeitslosigkeitsquote. Italien liegt vor Spanien und Griechenland am Ende der Rangliste.