In der Max-Porzig-Straße ist in den letzten Tagen ein Firmenfahrzeug eines Handwerkbetriebs aufgebrochen worden. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Transporter stand am Fahrbahnrand kurz vor dem Kreisverkehr und war am letzten Freitag noch völlig unversehrt. Als der Handwerker am Montagmorgen in die Schweiz zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er den Einbruch und eine eingeschlagene Scheibe. Aus dem Innern wurden neben diversem Werkzeug auch eine Bohr- und eine Schleifmaschine sowie auch eine Leiter gestohlen. Die Polizei stellt aktuell vermehrt Autoaufbrüche im Stadtgebiet fest. Die Höhe des Schadens ist noch nicht genau bekannt.