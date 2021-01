Das Jahr 2020 wird wohl in die Geschichte eingehen als das erste Corona-Jahr. Zwölf Monate, die von der Pandemie dominiert wurden. Dabei war 2020 nicht alles schlecht. Im Gegenteil: Singen und der Hegau haben viel erlebt. Der SÜDKURIER wirft bei seinem Neujahrsrätsel einen Blick zurück. Und so funktioniert‘s: In den nächsten Tagen werden insgesamt 22 Fragen über Begebenheiten in Singen und dem Hegau gestellt, wobei es jeweils drei Antworten zur Auswahl gibt.

Bild: Bild: Kalim - Stock.Adobe.com, Grafik: Ute Schönlein

Aber nur eine davon ist richtig und der entsprechende Lösungsbuchstabe ist in der obenstehenden Grafik einzutragen. Am Ende ergibt sich so ein Satz, mit dem man sich am Gewinnspiel beteiligen kann (Preise siehe unten). Unser Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, recherchiert über www.suedkurier.de

Mit Anzug, aber nicht frisch rasiert: Michael Klinger freut sich mit seiner Partnerin Kyra von Lienen über die Wiederwahl zum Bürgermeister Gottmadingens. | Bild: Tesche, Sabine

Zwei wollen es nochmal wissen

Entsprechend ins Grübeln kommen kann man gleich bei der ersten Frage, denn Namen werden keine genannt. Nur so viel sei verraten: Der Gottmadinger wurde im Oktober gewählt, der Engener im September. Von welchen Personen ist die Rede? Der Lösungsbuchstabe kommt ins Feld Nummer 6.

Michael Klinger und Johannes Moser, die beide in ihren Gemeinden als Bürgermeister bestätigt wurden. (Lösungsbuchstabe S)

Sigmar Hägele und John Weber, die eine Präsidentenrouchade zwischen den Gerstensäcken aus Gottmadingen und der Engener Narrenzunft ins Leben gerufen haben. (Lösungsbuchstabe G)

Bernd Riester und Holger Stich, die nach der Gründung des HeGoBi FV als Doppelspitze die neue Spielgemeinschaft anführen. (Lösungsbuchstabe I)

Von der Scheffelhalle blieb nach dem Brand kurz vor Jahresende nur noch eine Ruine übrig. | Bild: Matthias Güntert

Es bleibt nur eine Ruine

Für Fassungslosigkeit sorgte ein dramatisches Ereignis kur vor Jahreswechsel: die Brandkatastrophe der Scheffelhalle. Von dem Singener Wahrzeichen blieb nur eine Ruine übrig. Mit einer Unterschriftenaktion wollen viele Bürger nun dafür sorgen, dass...? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 15.

...auf dem brachliegenden Areal eine lebensgroße Statue des Poppele aufgebaut wird. (Lösungsbuchstabe A)

...die Halle schnellstmöglich wieder aufgebaut wird. (Lösungsbuchstabe E)

...ein Flugzeugplatz auf dem Areal gebaut wird, damit Erwin Müller, Gründer der Drogeriemarktkette Müller, künftig nicht mehr im Hohentwielstadion mit seinem Hubschrauber landen muss. (Lösungsbuchstabe T)

Ein Jahr der Absagen

Die Pechsträhne für Singens Jubiläums-Fest auf dem Hohentwiel wollte auch 2020 einfach nicht abreißen. Es wurde wie so viele Veranstaltungen abgesagt. Was war der Grund hierfür? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 22.

Das heimtückische und total nervende Coronavirus. (Lösungsbuchstabe R)

Die Nistplätze des Rotmilans. Da dessen Nachwuchs äußerste Ruhe braucht, gilt in ganz Singen seit dem 1. April: Feste und Veranstaltungen sind nur noch erlaubt, wenn sie nicht lauter als 88 bis 89 Dezibel, also so laut wie ein handelsüblicher Standmixer, sind. (Lösungsbuchstabe K)

Weil die Singener Farben Gelb und Blau deutschlandweit verboten wurden. Grund dafür: Sie diskriminieren die Hühner, die auf den landesweiten Hühnerfarmen leben, und die Mitglieder der Vereine der Aquarienliebhaber. Weil kurzfristig für das Stadtwappen kein Ersatz gefunden wurde, war eine Absage unumgänglich. (Lösungsbuchstabe Z)

Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf dem Engener Marktplatz. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Auf den Spuren der Kretschmanns

Warum hat es den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im August in das beschauliche Engen geführt? Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in das Feld Nummer 11.

Weil er sich vor Ort das Engener Rathaus angeschaut hat, da er Nachfolger von Bürgermeister Johannes Moser werden wollte – kurz vor der Wahl machte er allerdings einen Rückzieher. (Lösungsbuchstabe I)

Weil er gemeinsam mit Tengens Bürgermeister Martin Schreier über den Bau einer Tunnelverbindung nach Stuttgart mit Beginn auf der Autobahn 81 sprechen wollte. Stichwort kurze Wege. (Lösungsbuchstabe E)

Weil er Urlaub im Hegau machte. (Lösungsbuchstabe D)