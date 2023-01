Kaum überschreitet der Messwert die 1000-ppm-Grenze, wird die Richterin sichtlich nervös. Lüften ist angesagt. Wofür ppm eigentlich steht? Das weiß keiner so genau. Aber Lüften soll helfen, die Infektionsgefahr zu senken. Die Richterin selbst sagt am Rande: „Seit Corona verhandle ich im Rollkragenpullover.“ Warme Kleidung ist auch jedem anderen empfohlen, der den Sitzungssaal des Singener Amtsgerichts betritt.

Singen Wenn zwei sich streiten: Ein Tag am Amtsgericht mit Johannes Daun Das könnte Sie auch interessieren

Viele Beteiligte haben keine Wahl, ob sie dort Platz nehmen wollen: Der Angeklagte muss mit Verteidigung auf sein Urteil warten, die Zeugen müssen ihre Erlebnisse schildern und die Schöffen müssen sich gemeinsam mit der Richterin ein Urteil bilden. Die Presse kann bei einer Verhandlung dabei sein, muss aber nicht. Doch wenn sie dabei sein möchte, sollte sie sich warm anziehen. Womöglich sogar noch wärmer als die anderen Prozessbeteiligten, trifft die eiskalte Luft dieser Wintertage doch besonders die Zuschauerreihe ohne Erbarmen.

Die (warme) Luft ist schnell raus

Dabei gibt es winzige Unterschiede: Mal ist das Fenster ganz offen, mal sind nur die oberen kleinen Fenster gekippt und es gibt auch wenige Momente, wo gar kein Lüftchen weht. Einen wirklichen Unterschied macht das aber nicht, denn kalt bleibt kalt und spätestens nach den ersten Zeugenaussagen ist die (warme) Luft raus. Daher: Am besten so wenig bewegen wie möglich, nur keine Energie und keine Wärme verschwenden.

Fleece-Pullover und Wollsocken sind Trumpf und bei den Einlasskontrollen gar kein Problem. Ob eine Wolldecke auch durchgehen würde? Wäre einen Versuch wert beim nächsten Mal. Dass man vor Gericht aus seinen Fehlern lernt, soll ja schon das ein oder andere mal vorgekommen sein.

Singen Wurde mit der Hose auch Ehre geklaut? An Messerstecherei beteiligte Familie wieder vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Die Maßeinheit ppm steht übrigens für Parts per million und beschreibt ein Millionstel, also noch weniger als Prozent (ein Hundertstel) oder Promille (ein Tausendstel). Ein Kohlenstoffdioxid-Messgerät gibt mit ppm an, wie gut die Luft in Innenräumen ist – und als Faustregel gilt: Für ein gutes Raumklima sollte die Konzentration unter 1000 ppm liegen. Zu schade, dass man dafür im Amtsgericht so frieren muss.