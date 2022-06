Von den gespendeten Jacken, Hosen und Pullovern ist nicht mehr viel übrig. Ein Großteil ist verbrannt, die anderen Sachen sind aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr nutzbar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben an der Kreuzung Goethe-/Widerholdstraße in Singen zwei Kleidercontainer der Malteser gebrannt.

Sonst nur an Silvester

Laut Thomas Gäßler von der Striebel Textil GmbH konnten die gespendeten Kleidungsstücke nicht mehr gerettet werden. Seine Firma ist für das Aufstellen der Container für die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz in Singen und der Umgebung zuständig. Er berichtet davon, dass zuerst ein Container gebrannt habe. Danach habe das Feuer auf den zweiten Behälter übergegriffen. „Normal passiert so etwas nur an Silvester“, sagt er. Gäßler schätzt, dass es im Bereich Singen maximal zu ein oder zwei solcher Bränden pro Jahr komme. „Sonst ist es hier sehr ruhig“, sagt er.

Wie die Polizei auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilt, hätten Unbekannte laut derzeitigem Ermittlungstand wohl gegen 3.20 Uhr einen der vier Container entzündet. Die mit einem Fahrzeug und fünf Mann ausgerückte Singener Wehr löschte das Feuer, konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf einen weiteren Container nicht verhindern.

Einen entsprechenden Einsatz bestätigt Feuerwehrkommandant Mario Dutzi. „Beim Antreffen der Einsatzkräfte stand ein Container bereits in Vollbrand.“ Die Feuerwehr habe beide Container aufbrechen müssen, um auch die sich darin befindlichen Kleidungsstücke zu löschen. „Für umstehende Gebäude bestand keine Gefahr, da die Container freistanden“, so Dutzi weiter. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 5000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Für Thomas Gäßler wiegt jedoch neben dem materiellen Schaden ein anderer Umstand deutlich schwerer: „Ich weiß nicht wer so etwas macht. Die gespendeten Kleider sind so für die Malteser nicht mehr zu gebrauchen“, ärgert er sich. Für die Malteser habe seine Firma 13 Container in Singen aufgestellt, für das DRK seien es 28 Stück. Die beiden beschädigten Container seien seiner Aussage nach bereits ausgetauscht.

Nun hoffe er, dass Anwohner oder Passanten etwas zu den Ermittlungen beitragen können. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Brandstifter nimmt das Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80 entgegen.