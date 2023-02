Die zwölf besten Vorleser waren kürzlich beim Regionalentscheid für den westlichen Landkreis Konstanz in der Singener Stadtbücherei zu Gast. Das Einzugsgebiet für den westlichen Landkreis Konstanz erstreckt sich von Tengen ganz im Westen bis hin nach Stockach, Mühlingen, Gaienhofen und Salem.

Nach einer knappen Entscheidung gewann Bakr Hatimi El Hatimi, der ins Singener Hegau-Gymnasium geht und nun beim Entscheid auf Bezirksebene wieder dabei sein wird. Gespannt waren auch die Zuhörer, welche Bücher die Sechstklässler ausgewählt hatten und wie sie ihre ausgewählte Lesepassage vortrugen. Nach zwei Jahren, in denen der Wettbewerb wegen den Corona-Beschränkungen online durchgeführt werden musste, konnten endlich wieder die Freunde und Familien mitfiebern. Bei dem Wettbewerb geht es darum, die jungen Leser für Bücher zu begeistern und die Lesekompetenz zu stärken.

Fünf Jungen und sieben Mädchen waren Ende letzten Jahres an ihrer Schule zum besten Vorleser gekürt worden. Drei Minuten durften sie nun aus einem selbst gewählten Buch lesen. Dabei waren auch Klassiker wie „Die kleine Hexe“ von Ottfried Preußler oder der Band 3 der „Herr-der-Ringe“-Trilogie von Tolkien.

Der elfjährige Bakr Hatimi El Hatimi hatte das Buch „Wie man seine Lehrer erzieht“ von Pete Johnson mitgebracht. „In dem Buch geht es um Theo, der die Schule langweilig findet und deshalb mal mit einem Gorilla-Kostüm in die Schule geht, quasi als Mutprobe“, beschreibt Bakr den Inhalt kurz, bevor er anfängt, zu lesen. Am Anfang wirkt er noch ein wenig nervös, doch das legt sich schnell. Immer wieder nimmt er Blickkontakt mit dem Publikum auf und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, bleibt cool, aber konzentriert. Beim Schulentscheid hatte er das Buch „Master of Disaster“ von Stephan Knösel ausgewählt und wurde gegen drei Vorleser aus den Parallelklassen Schulsieger am Hegau-Gymnasium.

„Ich komme regelmäßig in die Bücherei und schaue auch im Internet, was es alles gibt“, sagt Bakr, als die Entscheidung gefallen ist. Vor allem lustige Bücher sind seine Favoriten. Auch seine Deutschlehrerin Maren Richter fieberte beim Kreisentscheid im Carifé der Bücherei mit.

Viel Spannung, Dramatik und Mysteriöses hatten auch die ausgewählten Bücher der anderen elf Vorleser. Eine dreiköpfige Jury hatte anschließend die schwierige Aufgabe, die guten Lesevorträge zu bewerten. Wie war das Textverständnis, wie haben sie ihr Buch vorgestellt und interpretiert, wie war die Lesetechnik? All das gab es zu beachten, wobei die Jury nicht weiß, von welcher Schule die Sechstklässler kommen, wenn sie lesen. Denn das würde unter Umständen eine Entscheidung beeinflussen. Am Ende verkündigte Moderatorin Petra Petersen, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, das Ergebnis. Für den Trommelwirbel sorgte das Publikum durch kräftiges Applaudieren. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und auch ein Buchgeschenk.

Der Vorlesewettbewerb wurde bereits 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ins Leben gerufen und ist somit der älteste Schülerwettbewerb in Deutschland. Jährlich nehmen bundesweit rund 600.000 Schüler teil. Bei den regionalen Entscheiden, wie dem in Singen, nehmen dieses Jahr bundesweit 6600 Schülerinnen und Schüler aus sechsten Klassen teil.

Für Bakr Hatimi El Hatimi geht es nun Mitte März oder Anfang April zum Bezirksentscheid. Der Sieger kommt danach weiter zum Landesentscheid und beim Bundesentscheid, der am 21. Juni in Berlin stattfindet, lesen dann die 16 Landessieger um die Wette.