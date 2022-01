Der Corona-Protest bei den sogenannten Montagsspaziergängen wird zum Politikum. Ein AfD-Landtagsabgeordneter verteilte zuletzt Aufkleber, die zu einer impffeindlichen Kampagne gehören. Eine Mahnwache soll nun ein Zeichen dagegen setzen, dass rechte Kräfte sich an den Protest dranhängen.

Montag für Montag gehen an zahlreichen Orten in ganz Deutschland Menschen bei sogenannten Spaziergängen auf die Straße. Sie wenden sich gegen die Corona-Maßnahmen – und besonders gegen eine mögliche allgemeine Impfpflicht. In Singen waren es