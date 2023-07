Manche Nachrichten, die man im Arbeitsleben als Redakteur auf den Tisch bekommt, lesen sich ein wenig wie Fahndungsaufrufe oder Suchanzeigen. Nach dem Motto „Herr X ist seit dem soundsovielten verschwunden und wird dringend gesucht. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der nächsten Polizeidienststelle“. Oder nach dem Motto „Du trugst einen grauen Schal und warst am soundsovielten da und da. Ich würde mich über ein Wiedersehen freuen, bitte melde Dich“. So oder so, es geht um menschliche Beziehungen.

Und um eine menschliche Beziehung geht es auch im vorliegenden Fall, allerdings unter völlig anderen Vorzeichen. Die Suchenden sind in diesem Fall keine Polizeibeamten und auch keine verlorenen Herzen. Sondern Siegmund Kopitzki, ehemals Kulturredakteur des SÜDKURIER, und seine Ehefrau Waltraut Liebl-Kopitzki. Sie sind auf der Suche nach Gudrun Biermann. Und das nicht zum Spaß, sondern in einer streng literarischen Mission. Denn die beiden bereiten eine literarische Anthologie mit Texten aus dem Hegau vor. Und Gudrun Biermann soll ein Teil dieser Anthologie sein.

Fiktives Tagebuch zeigt Tragik der Nachkriegsgeschichte

Denn sie hat ein fiktives Tagebuch zur Nachkriegsgeschichte in Singen geschrieben. Das ist 1988 unter dem Titel „Doris, 14 Jahre. Ein Tagebuch zur Singener Nachkriegsgeschichte“ erschienen und stieß bei einer Buchvorstellung offenbar auf viel Sympathie, wie aus einem SÜDKURIER-Bericht von damals hervorgeht. Es geht darin um das fiktive Mädchen Doris aus der Südstadt, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit versucht, satt zu werden, und hofft, dass ihr Vater irgendwann nach Hause zurückkehrt. Ein Jahr nach dem Beginn ihrer Aufzeichnungen stellt das Mädchen ernüchtert fest, dass sich die Lage nicht verändert hat: weiter Mordshunger, weiter kein Vater in Sicht. Der SÜDKURIER-Autor fasst es in wenigen Worten zusammen: „Kaputte Familien, ein Schicksal dieser Zeit, das sich in vielen Häusern widerspiegelt.“

Einen Auszug aus dem Buch wollen Kopitzki und Liebl-Kopitzki nun in ihrer Anthologie veröffentlichen. Und dafür brauchen sie Informationen über die Autorin Gudrun Biermann, nicht zuletzt geht es um rechtliche Fragen. Ein paar wenige Dinge sind bekannt. Zum Beispiel, dass das fiktive Nachkriegstagebuch aus einem Geschichtsworkshop an der Zeppelin-Realschule entstanden ist. Und dass Biermann später an der Ekkehard-Realschule unterrichtet hat. Seit sie um die Jahrtausendwende in den Ruhestand gegangen ist, verliert sich aber jede Spur von ihr. Wer weiß, wo Gudrun Biermann ist? Oder ob sie überhaupt noch lebt? Hinweise werden erbeten an info@siegmundkopitzki.de oder per Telefon an 07531 31128.