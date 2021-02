Jetzt scheint es doch ganz schnell zu gehen: Die Singener Feuerwehr könnte schon bald einen neuen Kommandanten bekommen. Wie Bürgermeisterin Ute Seifried auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilte, habe die Findungskommission getagt und sich für einen Bewerber als möglicher Nachfolger für Andreas Egger ausgesprochen. Egger ist seit Jahresbeginn neuer Kreisbrandmeister im Landkreis Konstanz. „Im Januar hat sich der Bewerber dem Feuerwehrausschuss vorgestellt. Dieser hat dem Bewerber ebenfalls einstimmig zugestimmt“, sagt sie. Laut Seifried stelle sich der Bewerber bereits am Dienstag, 9. Februar, nichtöffentlich im Gemeinderat vor. Dieser müsse der Bewerbung dann ebenfalls zustimmen.

Nachfolger soll schnellst möglich starten

Wann der neue Kommandant in Singen anfangen könne, hänge von seinem derzeitigen Arbeitgeber ab. „Es gibt eigentlich immer Gespräche der beiden Arbeitgeber, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden“, sagt Bürgermeisterin Seifried. Die Stadt Singen habe natürlich ein Interesse daran, dass der neue Kommandant so bald wie möglich anfangen könne.

Für Andreas Egger ist die Nachricht, dass sein möglicher Nachfolger bald feststehen könne, ein gutes und wichtiges Signal. „Es gibt neben dem hauptamtlichen Leiter der Feuerwehr einen ehrenamtlichen stellvertretenden Kommandanten – das ist zur Zeit Kai Olbrich„, sagt Egger. Wobei er den Zusatz „ehrenamtlich“ betont. „Damit ist, glaube ich, zumindest ansatzweise klar, dass so schnell als möglich die Funktion hauptamtlich besetzt wird“, so Egger weiter.

Ein Bild aus älteren Zeiten: Hier war Andreas Egger noch Kommandant der Singener Feuerwehr. | Bild: Tesche, Sabine

Der neue Kreisbrandmeister ist sich sicher, dass er seinem Nachfolger ein gut bestelltes Feld überlassen habe. Aus technischer Sicht sei die Feuerwehr Singen auf gutem Stand. Sie verfüge über moderne Technik, die in den vergangenen Jahren immer wieder angepasst wurde. Aktuell seien zudem Beschaffungen für neue Fahrzeuge vorgesehen.

Seifried lobt die Arbeit der Singener Wehr

Auch die Schutzausrüstung und die anderen Gerätschaften seien auf dem Stand der Technik. „Schon vor ein paar Jahren hatten wir ein Alleinstellungsmerkmal: Jedes Löschfahrzeug wurde mit Wärmebildkamera und Defibrillator ausgestattet“, sagt Egger. Die Singener Stadtverwaltung habe zur guten Ausrüstung der Feuerwehr maßgeblich beigetragen: „Es gab immer Verständnis für die Bedarfe der Feuerwehr. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Auch Bürgermeisterin Ute Seifried hebt den Stellenwert der Singener Feuerwehren hervor: „Die Feuerwehr genießt einen ausgesprochen hohen Stellenwert in Singen. Sie sorgt für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger und tut dies auf überwiegend ehrenamtlicher Basis.“

Aber Egger sieht bei verschiedenen Feuerwehrhäusern auch Verbesserungspotenzial. Vor allem bei den Ortsteilwehren in Schlatt und Friedingen sowie im Feuerwehrhaus der Abteilung Stadt. Laut Bürgermeisterin Ute Seifried habe man das räumliche Problem des Feuerwehrhauses in der Hauptstraße auf dem Schirm.

Feuerwehr-Neubau bleibt ein Thema

„Geprüft wird sowohl die Erweiterung am aktuellen Standort als auch ein Neubau an möglichen anderen Standorten“, sagt sie. Der Standort sei ein sehr wichtiger Faktor, da die Feuerwehr innerhalb eines bestimmten Zeitraums am Einsatzort sein müsse. „Er muss deshalb sowohl gut zu erreichen als auch gut zu verlassen sein. Wege, die zum Beispiel über Bahnübergänge führen, können zu einer schlechteren Bewertung eines Standortes führen, weil es dort zu zeitlichen Verzögerungen durch geschlossene Bahnschranken kommen kann“, so Singens Bürgermeisterin weiter.

Egger hinterlässt gut aufgestellte Abteilungen

Kreisbrandmeister Egger will allerdings aufs Tempo drücken. Er sehe zum Teil dringenden Handlungsbedarf. „Das Feuerwehrhaus der Abteilung Stadt ist in vielen Belangen definitiv zu klein. Es ist bereits seit vielen Jahren in gewisser Weise eine Mangelverwaltung“, betont er. Es stehen bereits seit mehreren Jahren diverse Fahrzeuge, Anhänger und Gerätschaften im Freien. Darüber hinaus seien Lagerkapazitäten Mangelware. „Wenn eine Fahrzeugreparatur durchgeführt wird, muss immer mindestens ein Fahrzeug zusätzlich ins Freie gestellt werden, da auch um die Fahrzeuge Platzmangel besteht“, so Egger. Eine Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass es eine um die Hälfte größere Grundfläche der Fahrzeughalle bedürfe. „Damit ist eigentlich klar, dass diese Anforderung am heutigen Standort nicht erfüllbar ist“, sagt Egger.

Ähnlich sieht es in Schlatt aus. Dort gebe es seit Jahren ein massives Raumproblem im Bereich der Fahrzeughalle und auch der Umkleidebereiche. Dies betreffe ebenfalls die Sanitärräume. „Es wurde eine Planung für einen Umbau beziehungsweise eine Erweiterung angestoßen“, so Egger. Gleiches gilt für Friedingen: zu wenig Umkleide- und Sanitärbereiche. Hier sei vor einigen Monaten auch ein Dorfentwicklungsplan entworfen worden, welcher unter anderem die Verlagerung des Feuerwehrhauses vorsehe.

DRK macht Räumlichkeiten frei

Ein Umstand könnte die Platzsituation der Singener Feuerwehr zumindest temporär entlasten. Wie Bürgermeisterin Ute Seifried berichtet, baue das Deutsche Rote Kreuz auf der Schanz seine neue Hauptwache und werde dann dorthin umziehen. „Das DRK-Gebäude wird dann zunächst von der Freiwilligen Feuerwehr Singen genutzt“, so Seifried.