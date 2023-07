Kinder und Jugendliche haben oft mit dem Vorurteil zu tun, dass sie ständig nur am Handy oder Computer hängen. Doch dabei geht es nicht nur um Spiel und Spaß, denn digitale Technik unterstützt beim Lernen und ist das Tor zu Informationen, Bildung, Kommunikation und gesellschaftlicher Teilhabe. Um die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu stärken, haben die Waldeck-Schule und die Caritas Singen-Hegau mit Unterstützung des Rotary Clubs Singen im vergangenen Jahr das Projekt „Mut zum Doppelklick“ gestartet. Es wendet sich an Schüler und auch an Eltern, die keine oder sehr geringe PC-Kompetenzen haben. Das Ergebnis eines Filmprojekts stellten Mädchen und Jungen nun Vertretern der Caritas und des Rotary Clubs jetzt vor.

Förderprojekt für benachteiligte Schüler

Wie Schulleiterin Anja Claßen berichtete, habe sich schon während Corona gezeigt, dass sich die Bildungs- und Entwicklungschancen bei Kindern aus sozial benachteiligten und armutsgefährdeten Familien sowie Familien mit Migrationshintergrund verschlechterten. „Kinder, die bereits bei einfachen digitalen Fragestellungen keine Antwort finden, haben beim Erfassen und Verstehen von Lerninhalten noch weniger Chancen als bei analogen Methoden“, erklärte Claßen.

Im Schulprojekt MoMo, das verschiedene Themenbereiche beinhaltet, sind alle Schüler für zwei Schulstunden eingeteilt. Sie lernen, wie sie mit den technischen Möglichkeiten auch aktiv und kreativ gestalten können. Im Filmprojekt hatten Kinder zusammen mit den Leiterinnen Christina Schwager und Daniela Aumann selbst einen Trickfilm mit Ton und Geräuschen hergestellt. „Auf spielerische Weise konnten sie erfahren, wie sie sich in der vielfältigen Medienwelt zurechtfinden und das passende Angebot für ihren Zweck finden“, erläuterte Schwager. Damit das besser gelingt, soll das Projekt als zweite Zielgruppe auch Eltern und insbesondere Mütter erreichen. Um sie zu motivieren, werden offene Sprechstunden und kleine vertraute Kurse zu unterschiedlichen Themen angeboten.

Unterstützung durch den Rotary-Serviceclub

Wilfried Trah, Präsident des Rotary Clubs, richtete ein Lob an Schulleiterin Claßen, die Lehrkräfte der Waldeck-Schule seien sehr engagiert. „Wir möchten Kontinuität erreichen“, unterstrich Trah die Wichtigkeit dieses Projekts.