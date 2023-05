Kunst, Kultur und Kommunikation: diese drei Dinge will der Singener Künstler Antonio Zecca zusammenführen. Mit der Café-Bar Schroeder hat er jetzt den Platz gefunden, um seine Idee umzusetzen, jungen Künstlern ein Podium zu bieten und der Stadt Gesprächsstoff zu liefern.

Alessandro Mac-Nelly ist der erste junge Protagonist, mit dem Zecca seine Ausstellungsreihe startet. Mac-Nelly erschafft unter dem Titel „Biomorphose“ Bilder und Objekte, die nicht nur die Verletzlichkeit des Menschen sichtbar machen, sondern auch das Thema Digitalisierung auf eine ganz neue Art und Weise in Szene setzen. Der Architekturstudent nutzt dabei seine statischen Erkenntnisse, programmiert den 3D-Drucker und lässt so biomorphe Strukturen entstehen, die nicht nur zeitlos wirken, sondern den Faktor Zeit auch in die zweite Dimension zurückholen. Denn wer nicht genug Zeit hat, um den Weg der Schatten im Lauf der Sonne zu beobachten, für den gibt es zu jedem Objekt eine Taschenlampe, mit der Betrachter eine eigene Sonne scheinen lassen und so alle Ebenen der Kunst erleben können.

„Es freut mich riesig, dass ich gerade in meiner Heimatstadt Singen meine erste Ausstellung eröffnen kann“, offenbarte der 24-jährige Mac-Nelly seinem Publikum in der Café-Bar an der Hadwigstraße. Neben dem Architekturstudium hat sich Mac-Nelly natürlich auch von den italienischen Einflüssen seiner Mutter inspirieren lassen und fügt nach abgeschlossenem Architekturstudium nun Konstruktion und Kreativität auf eine ganz persönliche Art zusammen.

Podium für kaum bekannte Künstler

In etwa zweimonatigem Rhythmus plant Zecca als Kurator der neuen Ausstellungsreihe in Singen, neue Ansichten zu produzieren. „Ich finde es wichtig, auch jungen, noch nicht so bekannten Künstlern ein Podium zu bieten“, betont Antonio Zecca und dankt den Schroeder-Rettern Lazaros Kostadimas, Panagiotis Karamfillidis und Paul Arzt, dass sie seiner Idee den Raum bieten, der dafür notwendig ist.