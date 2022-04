von Nicola Maria Reimer

Neun junge Erwachsene haben gemeinsam mit Theaterpädagogin Cordula Mächler das Theaterstück „Sandman goes viral“ entwickelt, das nun in der Singener Gems uraufgeführt wird. Mächler hatte bereits in der Jahren 2014 bis 2016 Theaterprojekte mit jungen Menschen auf die Beine gestellt – eines davon in Kooperation mit der Hebelschule und dem Verein Frauen- und Kinderschutz Singen.

Theaterpädagogin Cordula Mächler. | Bild: Chris Danneffel

Wegen der Geburt ihres vierten Kindes verabschiedete sie sich dann in die Babypause. Anfang 2019 meldete sich ein junger Mann aus der alten Gruppe bei ihr und fragte, wo er mit dem Theaterspiel weitermachen könne.

„Ich bat ihn, bei mir vorbei zu kommen und auch die anderen aus der Truppe von damals zu fragen, ob sie Interesse hätten. Völlig überrascht war ich, als dann auf einmal alle Teilnehmer geschlossen bei mir vor der Türe standen“, erzählt Cordula Mächler. „Bei diesem tollen Feedback standen für Gems-Geschäftsführer Andreas Kämpf und mich völlig außer Frage, dass wir das Theater wieder aufleben lassen wollten.“

Geld für den „Neustart Kultur“

Auch wenn die Theatergruppe nur einen geringen Etat benötigt, muss sie irgendwie finanziert werden. Zunächst gab es dafür einen Sponsor, den Rotary Club mit seinem Budget „Jugend für Werte“. Allerdings sei es schwierig, ausschließlich von Sponsoren abhängig zu sein, sagt Mächler, und damit stets von einem Projekt zum nächsten zu leben und nichts planen zu können.

Jugendclub und Termine Der Jugendclub Gems bringt jedes Jahr ein Theaterstück auf die Bühne. Er steht Jugendlichen ab 15 Jahren offen. Geprobt wird dienstags von 17 bis 19 Uhr, wer mag, kann unverbindlich vorbeikommen, Teilnahme kostenfrei. Anmeldung: theater@diegems.de



„Sandman goes viral“ wird am 11. und 12. Mai um 20 Uhr in der Gems sowie am 31. Juli um 19 Uhr auf der Open-Air-Wiese aufgeführt. Karten für 10, ermäßigt 7 Euro gibt es unter (0 77 31) 66 55 7, an der Kasse im Gems-Foyer und an der Abendkasse.

„Wir hatten das Glück, dass die Gems nach Corona einen Etat für den ‚Neustart Kultur‘ hatte, mit dem sie uns fördern wollte. Also gründeten wir in der Singener Gems einen Jugendclub, der allen jungen Menschen, die Theater spielen wollen, offensteht.“

Schlafstörungen nehmen zu

Seit September arbeiten die Akteure an einem neuen Stück. „Wir sind über Kinderlieder und Schlaflieder auf das Thema Schlaflosigkeit gekommen.“, berichtet die Theaterpädagogin. Laut der Statistik einer Krankenkasse habe sich die Diagnose Einschlaf- und Durchschlafstörung bei jungen Erwachsenen seit 2006 um 63 Prozent erhöht. Etwas zur selben Zeit kam das erste internetfähige Handy auf den Markt.

„Wir sind dem auf den Grund gegangen. Dazu hat jeder einzelne der Teilnehmenden seine eigene Geschichte erzählt, aufgeschrieben, verändert, daraus Charaktere und Szenen entstehen lassen. Jeder unserer Akteure spielt nun eine Szene aus dem eigenen Schlafzimmer, die zeigt, weshalb viele Jugendliche nicht mehr zur Ruhe kommt.

Der Sandmann ist verzweifelt

Den roten Faden der einzelnen Szenen bildet der Sandmann, der verzweifelt ist, weil die letzten Kinder, die er noch erreicht hat, heute als Jugendliche nicht mehr schlafen können. Da der Schauspieler des Projektes bei Instagram als Sänger zu sehen ist, wird er in seiner Rolle als Sandmann musikalisch versuchen, wieder Kontakt mit den Kindern von damals aufzunehmen – diesmal eben online.“

Es sei nicht darum gegangen, das Smartphone zu verteufeln, sondern sich während der Entwicklung des Stückes kreativ und kritisch mit den Vor- und Nachteilen dieses Gegenstandes auseinanderzusetzen, der aus dem Leben der Jugendlichen nicht mehr wegzudenken sei.

Selber kreativ sein

Cordula Mächler glaubt an den Erfolg des Stücks, dessen Schwerpunkt auf der Interaktion in der Gruppe liegt, und sagt: „Ich bin sicher, dass es toll werden wird, alleine schon deshalb, weil die Begeisterung der Schauspielerinnen und Schauspieler so groß und mitreißend ist. Sie spüren, dass sie selber unglaublich kreativ sein können. „

Allen Corona-Maßnahmen zum Trotz hat das Ensemble einen Weg gefunden, das Stück behutsam zu entwickeln und zu proben – während der Corona-Zeit auch online. Mächler, die sich nicht primär als Regisseurin, sondern als Vermittlerin zwischen den Ideen und der Erzählweise der jungen Menschen sieht, sagt: „Die Theaterarbeit zeigt nicht nur eine beeindruckende Persönlichkeitsentwicklungen der Akteure, sondern auch, dass die jungen Schauspielenden über die Kunst einen Zugang zu ihren Gefühlen bekommen und lernen, diese auszudrücken.“

Singen Kabarettist Alfons zeigt sich in Friedensjacke solidarisch mit Kindern aus der Ukraine Das könnte Sie auch interessieren

Die Kostüme seien minimalistisch, das Bühnenbild reduziert und bestehe aus vielen Kissen, die vielfältig eingesetzt würden. Sie erklärt: „Wir arbeiten mit dem, was da ist, nämlich jungen Menschen, ihren Ideen und ihren Themen.“ Das Stück „Sandman goes viral“ wird nicht nur in der Gems, sondern Ende Juni auch im Rahmen der Baden-Württembergischen Jugendtheatertagen JUST in Friedrichshafen aufgeführt.