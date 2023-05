Die Idee des Projekts Operassion – der Verbindung von Oper und Passion, von Musik und Leidenschaft – beschäftigt den Singener Komponisten und Tonsetzer Fabian Dobler seit beinahe 20 Jahren. Unterm Hohentwiel ist er aufgewachsen, sein Vater Fritz Dobler war lange Jahre Leiter der Singener Jugendmusikschule und mit dem Projekt Operassion war der mittlerweile in Hamburg ansässige Künstler schon mehrfach in Singen zu Gast. Jetzt gibt es erstmals eine Kooperation mit dem Singener Künstler Antonio Zecca.

„Painting Music“ nennt sich das Internet-Video-Projekt am heutigen Freitag ab 20 Uhr im Museumsgebäude des MAC2 an der Parkstraße. „Dabei stellen wir den Entstehungsprozess von Mussorgskys ‚Bilder einer Ausstellung‘ quasi auf den Kopf“, so Dobler. Er hat die Musik bearbeitet und Zecca lässt neue Bilder zur alten Musik enstehen. Das Publikum erlebt den Klang und beobachtet wie Zecca inspiriert von diesen Klängen neue Gemälde erschafft. Der renommierte Video-Artist Stephan Boehme streamt die Malerei live in den Lichtdom. „Die Architektur selbst wird zum Darsteller, man geht nicht durchs Museum, sondern erlebt ein lebendiges Kunstwerk“, kündigt Dobler an.

Malerei vor den Augen des Publikums entstehen zu lassen, ist für den Singener Künstler Antonio Zecca nichts Neues. Neu ist die unmittelbare Verbindung zur Musik. Ein Projekt, das für Zecca etwas Besonderes ist: „Ich habe mich gefreut, dass Fabian Dobler mich angesprochen und an mich gedacht hat.“ Schon die Dreharbeiten für das Video im Vorfeld seien spannend gewesen.

Die Kunstaktion im MAC-Museum werde nun zum Höhepunkt. Auch die Musik sei einzigartig durch den speziellen Klang der besonderen Besetzung mit Bandoneon, Vokalise, Gitarre, Streichern und Klavier. „So entstehen neue Aspekte des berühmten Werkes“, ist Dobler, der mit dem Operassion-Ensemble nach dem Erfolg von „Comeback im Gegenlicht“ in der Stadthalle wieder einmal in seine alte Heimat zurückkommt. Das 35-minütige Musikvideo wird im Anschluss an die Aktion gezeigt.