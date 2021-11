von Manuela Fuchs

Den Gästen, die sich in der eleganten Skylounge des Mac2-Museums eingefunden haben, ist die Vorfreude anzusehen. Immerhin haben sie Geduld aufbringen müssen, nachdem das letztjährige Benefizkonzert für das Kinderheim St. Peter und Paul Corona zum Opfer gefallen war.

„Es war schon alles fix und fertig geplant“, berichtet Helmut Assfalg. „Das Konzert sollte in der Stadthalle aufgeführt werden, die Karten waren verkauft und dann wurden wir doch noch ausgebremst“, bedauert er.

Ohne Konzert trotzdem Rekordspende

Der Einsatz aller Beteiligten war dennoch nicht vergebens. „Die Leute haben ihr Geld nicht zurückverlangt und so konnten wir dem Kinderheim 5000 Euro spenden“, freut sich der Organisator. „Das war übrigens die höchste Summe, die wir dem Kinderheim jemals zukommen lassen konnten“, fügt er stolz hinzu.

Er erzählt, dass ihm die Ausrichtung des diesjährigen Konzerts, gemeinsam mit den Sponsoren, sehr viel Spaß gemacht habe und bedankt sich bei Gabriela Unbehaun-Maier vom Mac-Museum, die ihm die Skylounge zur Verfügung gestellt hat.

Es gilt die 4G-Regel

„Hier gilt übrigens die 4G-Regel“, scherzt Assfalg mit den Gästen, „das bedeutet: genial, gekonnt, gesungen und gespielt.“ Und damit war er bei den Künstlern des Abends, dem Pianisten und Keyboarder Peter Baartmans und der Sängerin Susan Albers.

Sie war Teilnehmerin der Castingshow Deutschland sucht den Superstar und ist Frontfrau der Bundeswehr-Bigband. Das erfolgreiche Duo tritt seit zehn Jahren gemeinsam auf, aber das ist nicht der einzige runde Geburtstag, der an diesem Abend Erwähnung findet. „Ich bin seit nunmehr 40 Jahren Repräsentant von Yamaha“, plaudert Baartmans „und genauso lange gibt es auch das Musikhaus Assfalg“, ergänzt er.

Zum Konzert und den Hintergründen Das Benefizkonzert zugunsten des Kinderheims St. Peter und Paul fand während der Anfangsjahre in der Kunsthalle statt. Im Lauf der Zeit wechselten die Veranstaltungsorte und dieses Jahr fand das Konzert zum ersten Mal hoch über den Dächern Singens statt, in der Skylounge des Mac2-Museums. Der holländische Pianist und Keyboarder Peter Baartmans und Susan Albers, die Frontfrau der Bundeswehr Bigband, boten dem Publikum ein Konzert der Extraklasse. Im vergangenen Jahr musste das Konzert coronabedingt abgesagt werden. Trotzdem kamen 5000 Euro zusammen, die dem Kinderheim zugute kommen.

Die beiden Musiker beginnen das Programm mit „Memories“ aus dem Musical „Cats“ und im Lauf der nächsten Stunden werden viele musikalische Erinnerungen aufgefrischt. Egal, ob Baartmans seine persönlichen Gedanken in Musik übersetzt, oder klassische Töne von Bach erklingen lässt, seine Finger fliegen dabei mit einer unglaublichen Geschwindigkeit über die Tasten des Keyboards und versetzen die Zuhörer in Erstaunen.

Er unterhält das Publikum nicht nur musikalisch aufs Beste, sondern auch gespickt mit viel Charme und Humor mit Anekdoten aus seiner Kindheit und den Anfangsjahren als Musiker.

Positives aus der Krise ziehen

Susan Albers spricht über die widrigen Umstände während der letzten anderthalb Jahre, betont aber auch, dass durch die Zwangspause viel Kreativität frei wurde, die in neue Projekte geflossen sei. Eines davon ist ihre neue CD. Es handelt sich dabei um Lieder aus ihrer Kindheit, die für sie eine besondere Bedeutung haben.

Die Aufnahmen, alle in deutscher Sprache, seien in Zusammenarbeit mit Peter Baartmans, dem Film-Harmonic-Orchestra aus Prag und der Bundeswehr-Bigband entstanden und Kostproben daraus werden bei diesem Konzert zum ersten Mal live vor Publikum aufgeführt.

Auch mit Maskenpflicht genoss das Publikum sichtlich den musikalischen Abend in der Skylounge des Mac2-Museums. | Bild: Manuela Fuchs

Daneben fehlen aber auch nicht internationale Lieder wie „Easy on me“ von Adele, oder „Get here“ von Oleta Adams. Die musikalische Reise führt unter anderem ins ferne Hawaii der 60er-Jahre und das Publikum lernt, dass „Frohe Weihnacht“ dort „Mele Kalikimaka“ heißt.

Drei Stunden wie im Flug vergangen

Wenn die Sängerin im schwarzen Pailettenkleid sanft ihre Hüften zu den Südseeklängen schwingt und das hawaiianische Weihnachtslied singt, spart das Publikum nicht mit Applaus. An diesem Abend, an dem gleich mehrere Geburtstage gefeiert werden, darf das Comeback von Abba nicht unerwähnt bleiben.

Mit einer Version von „Lay all your love on me“ ehrt Susan Albers die legendäre schwedische Popband. Nach knapp drei Stunden, die wie im Flug vergangen sind, bedankt sich das Publikum mit sehr viel Applaus und lässt die beiden Künstler nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen.