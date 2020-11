von Sandra Baindl

Wer im Comedy-Geschäft erfolgreich sein möchte, braucht vor allem eines: Einzigartigkeit. Wie sehr diese Eigenschaft auf die Entertainerin Carmela de Feo mit ihrer Kunstfigur La Signora zutrifft, hat das Publikum in der ausverkauften Singener Gems erlebt.

Vom ersten Moment an liefert das Multitalent einen energiegeladenen Auftritt ab. Die Frau aus dem Ruhrpott, mit italienischen Wurzeln, fegt wie ein Wirbelwind über die Bühne. Dabei steht die Show im krassen Gegensatz zum Äußeren von Carmela de Feo. Mit dem Haarnetz, dem schlichten schwarzen Rock und der Bluse erinnert sie eher an eine englische Gouvernante als an eine Entertainerin.

Die letzte Kirsche am Baum

Der Begriff Musikkabarett trifft das Spektakel am ehesten. Denn de Feo lässt ihr Publikum nicht nur an den Gedanken einer „Frau im Spätherbst“ teilhaben, sie tanzt, singt und begleitet sich selbst auf dem Akkordeon.

Das Multitalent Carmela de Feo erweist sich auch als exzellente Musikerin bei ihrem Auftritt in der Singener Gems. | Bild: Sandra Baindl

Als „letzte Kirsche, die noch auf dem Baum hängt“, nimmt sie sich dem Thema Frausein an. So sinniert sie über den Werdegang der Frau von der Seil- zur Seitenspringerin, träumt von einem Liebhaber im Kleiderschrank und fühlt sich morgens manchmal, als „habe sie die ganze Nacht Räuber und Gendarm mit den Chippendales gespielt“.

Und den „Mädels der späten Jahre“, bei denen die „Polkappen der Lust noch nicht geschmolzen sind“, macht sie Hoffnung. Denn sie weiß, dass jene Körperteile, die gerne als Winkearme bezeichnet werden, eigentlich Flügel seien. Außerdem sei so manche weibliche Rundung „Stauraum für Enttäuschung und Ärger“.

Schlager als Seelentröster

Bei der Frage, ob Schnaps, Schokolade oder Schlager der richtige Seelentröster bei Einsamkeit sei, ist sich La Signora schnell sicher: In sämtlichen Lebenslagen helfe nichts besser als ein Schlager und sie präsentiert ihr individuelles Potpourri aus Schlagertexten und -melodien.

Manche ihrer Gedanken mögen skurril erscheinen, wie ihr Tipp, sich zur Entspannung doch den Kopf an die Wandfliese in der Toilette zu halten. Zu dieser Räumlichkeit scheint die Entertainerin eine besondere Beziehung zu haben. Eine ihrer Spezialitäten ist das Umdichten bekannter Popsongs. Und so spielt der Donna-Summer-Hit „On the radio“ bei ihr „Auf dem Damenklo“. Ebenfalls eine Neufassung erfährt der „English man in New York“ von Sting, der bei La Signora zur „Italienerin im Pott“ wird.

Ihr Improvisationstalent kommt besonders in der Interaktion mit dem Publikum zutage. So erfahren die Zuschauer, dass sich das Paar in der ersten Reihe vor 30 Jahren im Zug nach Stuttgart kennengelernt habe und die Dame in der zweiten Reihe Gelder an die Kollegen verteile.

Eineinhalb Stunden sorgte La Signora für beste Unterhaltung in der coronabedingt mit 70 Zuschauern ausverkauften Singener Gems. Wer keine Karten bekommen hat, darf hoffen. Laut Gaby Bauer, Kulturmanagerin der Gems, war dies sicher nicht der letzte Besuch von La Signora in Singen.