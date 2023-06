Manchmal ist die Welt einfach und binär – auch in einer Zeit, in der zwischen schwarz und weiß immer mehr auf die Grauschattierungen geblickt wird. Und in einer Zeit, in der die simple und hergebrachte Trennung in Männlein und Weiblein streckenweise unscharf wird. Der Autor dieser Zeilen hat kürzlich beispielsweise zwei SMS-Nachrichten bekommen, die offenkundig zur Anbahnung eines betrügerischen Kontakts gedacht waren. Was bei gefälschten E-Mails Phishing genannt wird, heißt bei SMS folgerichtig Smishing. Doch es wurde auf einen Schlag sonnenklar, dass mit diesen Nachrichten etwas nicht stimmen kann.

Die Anrede lautete: Hallo Mama. Danach folgte eine Geschichte davon, dass es ein neues Handy gebe und man bitte eine Nachricht über den Messengerdienst WhatsApp an die betreffende Nummer schicken möge. Nun ja.

Bei aller Sensibilität für Zwischentöne und Schattierungen: Wenn den Absendern einer solchen Nachricht ein solcher Schnitzer unterläuft, dann haben sie schlechte Karten. Denn ich bin zwar mit sehr großem Vergnügen ein Papa, aber zur Mama werde ich es höchstwahrscheinlich nie bringen. Was also tun? Einfach mal zurückschreiben, welches der Kinder da eigentlich geschrieben haben will? Unterzeichnet war die SMS-Nachricht nämlich nicht. Oder den Absendern mitteilen, dass sie beim Blick auf die Telefonnummern offenbar die Brille nicht auf der Nase hatten?

Die Polizei rät: Lieber kein Risiko eingehen

Solche Ideen bringen Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, zwar zum Lachen. Ihre Empfehlung ist aber trotzdem eine andere. Sie lautet: „Solche Nachrichten sollte man gleich löschen und nicht reagieren.“ Denn es gehe dabei um den Aufbau eines betrügerischen Kontaktes. Sei die Kommunikation über den Messenger erst einmal in Gang, würden darauf Manöver folgen, die nur ein Ziel haben: Die angesprochene Person zum Betrugsopfer zu machen und Geld zu ergaunern.

Wenn man mit Blick auf den eigenen Nachwuchs doch ein dummes Gefühl habe, sollte man das betreffende Kind unter den bekannten Kontaktdaten anrufen und überprüfen, ob etwas an der Geschichte vom neuen Handy dran ist, rät die Polizeisprecherin. Und Rosenthal hat noch einen Tipp: Um sicherzugehen, könne man in der Familie auch ein Kennwort vereinbaren. Gehen dann solche verdächtigen Nachrichten ein, könne man nach dem Kennwort fragen – und werde wahrscheinlich keine Reaktion erhalten.

Im vorliegenden Fall war das nicht nötig, denn die Absender der Nachricht hatten sich ja schon selbst enttarnt. Manchmal hat es auch sein Gutes, wenn die Zwischentöne ausgeblendet bleiben.