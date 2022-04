Was tun, wenn der Computer lahmt und ruckelt? Daten oder gar ganze Nutzerprofile zu löschen, ist keine Möglichkeit, schließlich wird das Gerät häufig gebraucht – und zwar von allen in der Familie. Ein neuer Rechner mit robusterer Ausstattung? Nicht gerade umweltfreundlich und mit dem Geld könnte man auch Besseres anstellen.

So sieht er aus, der Arbeitsspeicher-Baustein für einen Laptop-Rechner. Ihn einzubauen ist eigentlich kein Hexenwerk. Um das zu schaffen, muss man das Gerät allerdings erst einmal aufkriegen – und das kann zum Abenteuer werden. | Bild: Freißmann, Stephan

Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, die zumindest das Potential hat, das Hakeln bei den Lieblingsprogrammen zu beseitigen: den Arbeitsspeicher vergrößern. Denn der speichert die Daten, die der Rechner gerade aktiv verwendet. Die muss die Maschine dann nicht umständlich auf der Festplatte zusammenklauben, sondern alles liegt übersichtlich beieinander. Doch wenn der Arbeitsspeicher zu klein ist für die vielen Programme, die bei vier Benutzern gleichzeitig geöffnet sein könnten, geht es darin offenbar drunter und drüber. Ein bisschen wie in einem Schrank, in den nicht mehr alle Tassen hineinpassen – so stellt es sich zumindest der Laie vor. Vielleicht steckt an dieser Stelle also der Flaschenhals, der fürs Ruckeln verantwortlich ist.

Mehr Arbeitsspeicher muss also her, ein neuer Speicherbaustein ist schnell besorgt. Und der Familienlaptop hat einen zweiten Steckplatz für ein Speichermodul, als wäre auch dem Hersteller klar, dass eigentlich zu wenig eingebaut ist. Den Baustein einzusetzen sollte auch für den Laien kein Kunststück sein, denkt man so. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Denn um an den Steckplatz heranzukommen, muss man erst einmal den Rechner aufkriegen.

Mit dem Erklärvideo zum Erfolg

Dass man Erklärvideos einer überregional bekannten Internetplattform nutzen muss, daran hat man sich in Fragen der Informationstechnik ja schon gewöhnt. Doch dass Schrauben an so fiesen Ecken – nämlich unter der Tastatur – versteckt sein könnten, da wundert sich der Laie dann doch. Gut dass der Videoautor den Trick verrät. Zum Öffnen des Computers kommt auch noch ein scharfes Messer zum Einsatz, mit dessen Klinge man zwischen die beiden Hälften des Gehäuses kommen kann. Eine verbogene Messerklinge und zwei Schnitte in der Hand später ist der Rechner dann offen – und das Speichermodul passt sogar in den Steckplatz, bevor die ganze Mission wieder rückwärts zu absolvieren ist.

Hat der Familienrechner jetzt mehr Platz für Tassen im Schrank und für Bits und Bytes im Arbeitsspeicher? Den Nachweis muss die Maschine erst noch antreten. Denn in den Osterferien wird sie nicht so häufig gebraucht und muss nicht mit so vielen Programmen jonglieren wie sonst. Man darf also auf die Belastungsprobe gespannt sein.