Für Kinder ist ganz klar: Auch den Kuscheltieren geht es mal nicht gut. Kopfschmerzen, Bauchweh, Stoff-Verletzungen und viele weitere ausgefallene Beschwerden der Teddys, Stoffhunde und Plüschpferde wurden kürzlich vor der Schlossberghalle in Friedingen behandelt. Das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Pi mit Hauptsitz in Überlingen am See organisierte auf dem Sportplatz eine Teddy-Ambulanz, bei der Kinder ihre Plüschtiere zu einer medizinischen Untersuchung und Behandlung bei echten Fachärzten abgeben konnten.

Arzt und Krankenhaus sind gar nicht so schlimm

Ziel dabei sei es, laut Ina Fichtel, den Kindern auf spielerische Weise die Angst vor dem Arztbesuch oder einem Krankenhausaufenthalt zu nehmen. Denn viele Eltern kennen es gut, wenn sich gerade die jüngeren Kinder nur unter panischem Protest zum Arzt zerren lassen. „Mit der Teddy-Ambulanz versuchen wir Kindern beizubringen, dass ein Arzt- oder Krankenhausbesuch doch nicht so schlimm sein muss, wie oft befürchtet“, sagt Ina Fichtel, ärztliche Leiterin des medizinischen Versorgungszentrums Reichenau.

Bereits um 8.30 Uhr am Morgen sei der Stand offen gewesen und dann durchweg gut besucht worden. „Es waren eigentlich durchgehend viele Kinder da“, erzählt Estera Tkacenka, die im medizinischen Versorgungszentrum in Singen als Fachärztin für Allgemeinmedizin tätig ist. „Manche kamen mit ihrem Kuscheltier sogar mehrmals an unseren Stand“, fügt Tkacenka hinzu.

Seit Mitte Juni auf Tour in der Region

Die Aktion Teddy-Ambulanz fand nicht zum ersten Mal statt: Seit Juni bietet das MVZ Pi die spielerischen Behandlungen von Kuscheltieren in den Versorgungszentren in Radolfzell, Singen, Mühlhausen und auf der Reichenau an bestimmten Terminen an. Mit dem Stand auf Tour ist die Teddy-Ambulanz seit Mitte Juni.

Neben dem kürzlichen Termin in Singen-Friedingen, der parallel zum Besuch des Spielmobils der Stadt Singen lief, fand die Aktion unter anderem auch in Worblingen, Rielasingen, Allensbach, Radolfzell und Konstanz statt. Weitere Standorte seien für diesen Sommer, laut Ina Fichtel, allerdings nicht mehr geplant.