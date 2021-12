von Andreas Hühner

Spektakuläre Bilder aus dem Extremsport, von Wanderungen durch den Dschungel oder von den höchsten Gipfeln gab es bei der E.O.F.T. (European Outdoor Film Tour) in der Singener Stadthalle zu sehen.

Nachdem die Tournee 2020 wegen Corona ausfallen musste, konnte sie jetzt zumindest unter verschärften Bedingungen nachgeholt werden. Nach der aktuellen Corona-Verordnung, darf die Halle maximal zu 50 Prozent ausgelastet werden. Zudem gilt, dass Besucher einen 2G-Plus-Nachweis erbringen müssen.

250 Zuschauer erleben 2,5 Stunden Extremsport

Das zusammengenommen hatte zur Folge, dass nur rund 250 Zuschauer den Weg in die Stadthalle fanden. Diese wurden dann aber mit sieben eindrücklichen Filmen in einem 2,5 stündigen Programm belohnt. Moderiert wurde von Nico Reichentaler.

Schon der Beginn des Abends war spektakulär – mit dem Kurzfilm über das Wingsuit-Flying in Neuseeland. Dabei springen Extremsportler in einem Anzug mit einer Art Schwimmhaut zwischen Armen und Beinen von Klippen und fliegen an Felsen entlang in die Tiefe. Erst im letzten Moment ziehen sie den Fallschirm. Es ist eine der riskantesten Sportarten der Welt.

Abenteuer, die den Atem nehmen

Es folgte eine Dokumentation über den Franzosen Eliott Schonfeld, der den Dschungel von Französisch-Guyana mit minimalistischen Mitteln durchquert hat und dabei dem Tod mehrmals nur knapp entging. Sehr sehenswert war auch das Porträt der Schweizer Alpinistin und Bergführerin Caro North. In dem Dokumentarfilm sieht man sie unter anderem bei der Überschreitung des Schreckhorns (4078 Meter).

Einer der Höhepunkte des Abends war der Film über den Ausdauersportler Jonas Deichmann, der am 26. November 2020 in München zu einem einjährigen Triathlon um die Welt startete. Dieser führte ihn in 54 Tagen durch die Adria, 17.000 Kilometer mit dem Fahrrad durch die Türkei, Sibirien bis nach Wladiwostok.

Erst seit Kurzem wieder zuhause

Er lief mehr als 5000 Kilometer durch Mexiko. Er überquerte den Atlantik und fuhr über Lissabon mit dem Fahrrad zurück nach München, wo er erst vor wenigen Tagen sein Abenteuer beendete. Weitere, nicht weniger atemberaubende Filme über Snowboarding und Alpinismus folgten.