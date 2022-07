von Elmar Veeser

Zum Auftakt der Feierlichkeiten intonierte der stellvertretende Schulleiter Stephan Glunk das selbst verfasste Liedlein „Heute wird‘s scheh – Abifeier beim TG“, wobei er die Namen aller Absolventen der Klasse in seinen musikalischen Vortrag integrierte und sich dazu auf der Gitarre begleitete.

Vier Feiern finden statt

Dieses Lied brachte er, wie bei einer Minitournee, insgesamt viermal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf die Bühne, weil jede der vier Abiturklassen in einer separaten Feier verabschiedet wurde.

Die Preisträger am Technischen Gymnasium im Abi 2022 Management Sebastian Gilberg, Colin Münzer und Pierre Schütz für sehr gute Leistungen; Benno Bassler im Fach Technik und Management, Leonhard Kahlert in den Fächern Physik, Ethik und für seine Tätigkeit im SSD (Schulsanitätsdienst). Aaron Küchler wurde mit der Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für sehr gute sportliche Leistungen ausgezeichnet. Nicht zuletzt wurde Luis Scharnefski mit der Note 1,0 als Jahrgangsbester ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt er den Scheffelpreis im Fach Deutsch. Weitere Preise gab‘s für ihn in den Fächern Englisch und Religion. Mechatronik Sebastian Mattes und Simon Ritter für sehr gute Leistungen sowie Ben Bichsel in den Fächern Mechatronik und Sport. Medientechnik Jule Heiß, Linelle Matthies und Niklas Pälmke für sehr gute Leistungen; Alexander Auer im Fach Gemeinschaftskunde, Jodokus Mezulat im Fach Gestaltungs- und Medientechnik und Lilli Zimmermann im Fach Geschichte. Informatik Michael Weggler für sehr gute Leistungen; Johanna Altenburger im Fach Wirtschaftslehre, Maren Bräckow im Fach Chemie, Darryl Handloser im Fach Mathematik, Irini Iakovidou im Fach Spanisch, Fabian Lama im Fach Computertechnik und Tim Schlachter im Fach Informationstechnik.

Der Leiter des Bereichs Naturwissenschaften, Bernhard Lutz, der auch für das Technische Gymnasium verantwortlich ist, schätzt zudem die persönlichere Atmosphäre der klassenweisen Verabschiedung, weil auf jeden einzelnen Absolventen eingegangen werden könne.

Feierliche Zeugnisübergabe als Mammutaufgabe

Somit hielt Schulleiter Stefan Fehrenbach seine Rede zur Verabschiedung insgesamt viermal und zeigte jede Menge Stehvermögen, als er zusammen mit den jeweiligen Klassenlehrern nach Überreichung des Reifezeugnisses beim Erinnerungsfotoschießen mit jedem einzelnen Absolventen immer freundlich in die Kameralinse lächelte.

Dazu die Fakten: 74 Abiturientinnen und Abiturienten durften ihr Reifezeugnis aus den Händen des Schulleiters entgegennehmen, wobei der Notendurchschnitt bei 2,35 lag. Gleich zwei Schüler, Luis Scharnefski und Leonard Kahlert, schafften das Abi mit einem Notendurchschnitt von 1,0.

Im Profilfach Informatik, das die Reifezeugnisse zuerst erhielt, wollen von den 22 Absolventen acht Informatik studieren, andere planen ein Studium der Medizin, der Germanistik, der Sozialarbeit, wieder andere entschieden sich für die Polizeilaufbahn und eine Absolventin beginnt eine Schreinerlehre.

Möglichkeiten sollen bis ins Unendliche reichen

Schulleiter Fehrenbach konstatierte, dass den Absolventen, die nun mit der allgemeinen Hochschulreife ausgestattet seien, die berufliche Zukunft Möglichkeiten böte, die bis ins Unendliche reichten. Dies verursache nicht selten Unsicherheit. Deshalb rate er ihnen, sich mit Menschen zu umgeben, die sie unterstützten und diejenigen zu meiden, die ihnen nicht gut täten.

„Sie als junge Menschen sollten sich nicht scheuen, auch mal ausgetretenen Pfaden zu folgen“, so Fehrenbach. Zum Schluss gabs noch den moralischen Apell: „Achtet auf das gute, respektvolle Miteinander, denn verschlossene und verbitterte Menschen haben wir schon genug!“

Schüler sollen sich selbst treu bleiben

Klassenlehrer Nikolai Hammer erinnerte in seiner Rede an die schwierigen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie. Doch der Laden habe auch in schwierigen Zeiten funktioniert. Zum Schluss rief er seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern zu, dass sie ihrem Herzen folgen und sich selbst treu bleiben sollten.

Dann sparten Maren Bräckow, Irini Iakovidou und Tim Schlachter nicht mit lobenden Worten für ihre Lehrer, wobei sie sich die Bälle so geschickt zuwarfen, dass kaum auffiel, wenn ab und zu etwas Kritik mit einfloss.

Nach Gruppenbild und kleinem Umtrunk wartete schon die nächste Klasse auf ihre Verabschiedung.