In Zeiten des Fachkräftemangels macht Heike Gotzmann von der Arbeitnehmerseelsorge im Dekanat Hegau gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern auf die Bedeutung weiblicher Arbeitskräfte aufmerksam: „Wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Weltfrauentag am 8. März. Bei Aktionen in Singen und Radolfzell ging es besonders um Frauen, die aktuell vor einer ungewissen Zukunft stehen: Den Frauen, die für das insolvente Kaufhaus Galeria Karstadt Kaufhof arbeiten, sowie den Mitarbeiterinnen des Krankenhauses, das vor der Schließung steht.

Brot und Rosen schon 1912 ein Thema

Gotzmann schlägt den großen historischen Bogen und sieht im berühmten Streik der Textilarbeiterinnen und -arbeiter im Jahr 1912 in den Textilfabriken von Lawrence in den USA eine wichtige Botschaft, die bis heute wirke. „Damals erklang das Lied ‚Brot und Rosen“, schreibt sie. Besonders entschlossen hätten schon damals die Frauen gekämpft: Überliefert sei, dass mehr weibliche als männliche Streikposten verhaftet wurden, weil sie Streikbrecherinnen eingeschüchtert haben sollen. „Sie wollten sich lieber ins Gefängnis werfen lassen, als eine Geldbuße für ihre Freilassung zu zahlen“, so Gotzmann.

Auch heute seien die Arbeitsbedingungen nicht immer so, dass der Verdienst für das Brot ausreicht. „Teilzeitarbeit ist oft die Falle für spätere Altersarmut, aber auch die Höhe des Grundlohnes liegt heute oft noch unter der Existenzgrenze“, schreibt die Referentin für Arbeitnehmerseelsorge in der Pressemitteilung zur gestrigen Aktion. In Singen seien es nicht zuletzt die Frauen, die für Karstadt arbeiten, die aktuell vor einer ungewissen Zukunft stehen.

Eine Rose als Zeichen der Wertschätzung

„Auf diese Situation machten der DGB und die Arbeitnehmerseelsorge gemeinsam aufmerksam machen“, so Gotzmann. Deshalb war sie zum Weltfrauentag gemeinsam mit Verdi-Vertreterin Ursula Hanser und Klaus Mühlherr vom DGB vor Ort, um Mitarbeiterinnen bei Galeria Karstadt eine Rose als Zeichen der Wertschätzung für die geleistete Arbeit zu übergeben.

„Auch im Krankenhaus in Radolfzell, welches bis zur Jahresmitte geschlossen wird, wurden Rosen an die Mitarbeiterinnen überreicht.“ Ziel der Aktion sei es gewesen, die Solidarität der Arbeitnehmervertretung zu zeigen: „Wir sehen Euch und stehen an Eurer Seite: Ihr habt Brot und Rosen verdient!“, so Heike Gotzmann, Referentin für Arbeitnehmerseelsorge in Singen.